Puro Deporte

La fuerte crítica de Christian Sandoval al entrenador Fernando Palomeque: ‘Merece una sanción ejemplar’

Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe, quebró una puerta en Liberia y Christian Sandoval lo criticó fuertemente

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Christian Sandoval criticó fuertemente al entrenador Fernando Palomeque por el incidente con la puerta de vidrio.
Christian Sandoval cuestionó duramente al entrenador Fernando Palomeque por el incidente con la puerta de vidrio. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christian SandovalFernando PalomequeGuadalupe FCTorneo Apertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.