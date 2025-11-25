La fuerte crítica de Christian Sandoval al entrenador Fernando Palomeque: ‘Merece una sanción ejemplar’

Christian Sandoval cuestionó duramente al entrenador Fernando Palomeque por el incidente con la puerta de vidrio.

El entrenador de Guadalupe, Fernando Palomeque, protagonizó una de las escenas más curiosas del fútbol costarricense el pasado fin de semana, al quebrar una puerta de vidrio. Y el periodista Christian Sandoval reaccionó con una fuerte crítica.

Al llegar al estadio Edgardo Baltodano de Liberia, Fernando Palomeque pidió abrir un acceso que usualmente está cerrado por motivos de seguridad. Como no abrieron, le pegó un manotazo y quebró al vidrio; incluso sufrió algunas cortaduras leves en la mano.

Tras el incidente, el equipo guadalupano emitió un comunicado en el cual dijo que lamentaba lo ocurrido y aseguró que iba a hacerse cargo de los daños.

Sin embargo, el periodista Christian Sandoval tuvo algo que decir en su programa de Teletica Radio.

“Soberbio, irrespetuoso e inculto. Palomeque merece una sanción ejemplar. No es la primera vez que se pasa”, afirmó el comunicador.

“Debería mostrar un poco más de respeto a la liga que le da trabajo. Es inadmisible. Tiene que venir una sanción ejemplar para Palomeque. Hasta se pudo haber hecho daño”, añadió.

Sandoval también cuestionó el boletín de prensa emitido por los guadalupanos.

“El comunicado lo que dice ‘es que mi chiquito hizo algo malo’... Palomeque se pasó de tono y no se puede dejar pasar”, afirmó, y también leyó parte final del texto donde el club dicen que aplicarán un reglamento de disciplina interno.

Todo ocurre mientras Guadalupe trata de salir de los últimos lugares de la tabla, en disputa con San Carlos y Sporting para evitar la candidatura al descenso de cara al Clausura 2026.