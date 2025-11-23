Fernando Palomeque se corta la mano al golpear y quebrar una puerta de vidrio en el Estadio Edgardo Baltodano; vea lo ocurrido

Fernando Palomeque quebró una puerta del Estadio Edgardo Baltodano, antes del partido entre Liberia y Guadalupe.

Fernando Palomeque no tuvo su mejor día en el partido entre el Municipal Liberia y Guadalupe, en el Estadio Edgardo Baltodano.

La historia se acabó con un triunfo de los pamperos por 1-0, con una anotación de Christian Reyes. Concluido el juego, el árbitro Adrián Chinchilla expulsó al entrenador mexicano.

Pero las cosas empezaron mal desde antes del partido, porque el técnico del “Equipo de la rosa” protagonizó un incidente que trascendió, luego de que Oldemar Araya, de Trivisión, le consultó al asistente técnico de ese club qué fue lo que pasó con el timonel, porque tenía entendido que intentó abrir una puerta, que se quebró y se cortó la mano.

Fernando Palomeque jamás pensó qué pasaría con el manotazo que le dio a la puerta de vidrio. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

“Lo del profe fue un accidente, yo no estaba en ese momento, no puedo decirle qué pasó; fue un accidente, es lo único que sé”, respondió Harold López en la rueda de prensa a la que le correspondió ir, luego de la roja que recibió el mexicano después del pitazo final.

Al investigar qué sucedió realmente, el Comité de Deportes y la Recreación de Liberia proporcionó el video, que podrá observar a continuación.

Fernando Palomeque dio manotazo a puerta de vidrio en Estadio Edgardo Baltodano y la quebró

Un miembro del Comité de Deportes, quien prefiere que su nombre se mantenga en reserva, contó a La Nación que antes del partido, Fernando Palomeque intentó abrir una puerta que siempre se mantiene cerrada por razones de seguridad en el Estadio Edgardo Baltodano, pues da hacia la oficina de uno de los encargados de vigilar el reducto.

“Él intentaba comunicarse con el guarda para que la abriera, pero esa puerta siempre está cerrada. Ante la negativa del guarda de quererle abrir, el técnico le pega un manotazo y se termina quebrando toda la puerta de vidrio, como se puede observar en el video”, relató esa persona que se encontraba en el lugar.

Además, indicó que la situación fue manejada en el momento por el Comité de Deportes de Liberia y que Guadalupe se hará responsable de todos los daños causados.

“Incluso, el entrenador tuvo que salir al partido durante el primer tiempo con una venda, porque se hizo una pequeña cortada en la mano”, finalizó.