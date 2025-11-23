Puro Deporte

Guadalupe se pronuncia al viralizarse video de su técnico cuando rompe puerta de vidrio

Guadalupe emitió un comunicado oficial luego del incidente que se presentó en el partido contra Liberia en el Estadio Edgardo Baltodano

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe sufrió un accidente a su llegada a Liberia.
Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe, sufrió una leve cortada al quebrar una puerta de vidrio. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuadalupeFernando PalomequeMunicipal LiberiaApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.