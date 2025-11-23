Guadalupe se pronuncia al viralizarse video de su técnico cuando rompe puerta de vidrio

Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe, sufrió una leve cortada al quebrar una puerta de vidrio.

Guadalupe difundió un comunicado oficial pasadas las 9 p. m. de este sábado 22 de noviembre, luego de que Fernando Palomeque le dio un manotazo a una puerta de vidrio en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño y la quebró.

“En Guadalupe FC lamentamos los hechos ocurridos a la hora de nuestra llegada. El club ya se ha puesto en contacto con la Municipalidad de Liberia y la administración del Municipal Liberia, y asumirá los costos y reparaciones correspondientes”, versa en el pronunciamiento.

Además, el club indicó que ante lo ocurrido, se tomarán las medidas pertinentes con su entrenador.

“Lamentamos mucho la conducta de nuestro director técnico. La administración del club aplicará las medidas impuestas en su código disciplinario interno”, se lee en el escrito de Guadalupe.

El incidente ocurrió cuando el “Equipo de la rosa” llegó al Estadio Edgardo Baltodano para disputar el partido que ganó Liberia (1-0), con gol de Christian Reyes.

Al investigar qué sucedió realmente, el Comité de Deportes y la Recreación de Liberia proporcionó el video, que podrá observar a continuación.

Fernando Palomeque dio manotazo a puerta de vidrio en Estadio Edgardo Baltodano y la quebró

Un miembro del Comité de Deportes, quien prefiere que su nombre se mantenga en reserva, contó a La Nación que antes del partido, Fernando Palomeque intentó abrir una puerta que siempre se mantiene cerrada por razones de seguridad en el Estadio Edgardo Baltodano, pues da hacia la oficina de uno de los encargados de vigilar el reducto.

“Él intentaba comunicarse con el guarda para que la abriera, pero esa puerta siempre está cerrada. Ante la negativa del guarda de quererle abrir, el técnico le pega un manotazo y se termina quebrando toda la puerta de vidrio, como se puede observar en el video”, relató esa persona que se encontraba en el lugar.

Fernando Palomeque quebró una puerta del Estadio Edgardo Baltodano, antes del partido entre Liberia y Guadalupe. (Cortesía/Cortesía)

Además, indicó que la situación fue manejada en el momento por el Comité de Deportes de Liberia y que Guadalupe se hará responsable de todos los daños causados.

“Incluso, el entrenador tuvo que salir al partido durante el primer tiempo con una venda, porque se hizo una pequeña cortada en la mano”, finalizó.

Fernando Palomeque no estuvo en su día, porque protagonizó ese incidente antes del partido que su equipo perdió. Y al acabarse el juego, fue expulsado por reclamos.