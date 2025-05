‘Teletica debería dar acompañamiento psicológico’, reclama participante de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

El programa Quién quiere ser millonario, de Teletica, es uno de esos pocos formatos en los que cualquiera desearía participar. La idea de responder preguntas y tener la posibilidad de ganar millones de colones es más que tentadora.

Parte del éxito del show es que la mayoría de televidentes se mide contra los participantes e, incluso, en ocasiones se convencen de que podrían hacerlo mucho mejor de tener el chance.

Pero en la “silla caliente las papas queman’; así lo detalló Isaac Jiménez, quien participó del programa conducido por Ignacio Santos en 2023. El joven explicó en un extenso video en TikTok que quienes concursan están sometidos a una presión que puede ser difícil de llevar.

“Mi participación ahí me dejó un sabor agridulce e, incluso, yo vería necesario de parte de Teletica Formatos, y toda la producción de ese tipo de realities, que debería haber un acompañamiento psicológico para las personas que participan", comentó.

Luis Jiménez dice que participar en '¿Quién quiere ser millonario?' trae consecuencias negativas

Jiménez, quien se llevó ¢1,2 millones hace 2 años, dijo que aunque cada participante firma un acuerdo para hacerse responsable de las consecuencias mediáticas, las críticas que surgen en redes se tornan hirientes.

Por dar un ejemplo, recordó que usó un comodín en una pregunta sobre el apodo de una estrella de la NBA —área que no es su fuerte — y que esto le valió un sinfín de comentarios negativos.

“Nunca he visto un partido de básquetbol, no conozco a la gente que juega a ese tipo de deporte y eso, por consiguiente, trajo consigo demasiadas críticas en redes sociales. Incluso amigos me juzgaron por usar un comodín en esa pregunta, pero bueno, en el momento en el que estás ahí, te lo prometo que vos no sabés ni siquiera si el rojo es rojo”, aseguró.

Además, detalló que aunque ganó una cantidad considerable de dinero, la gente juzga a quien no obtenga más de “¢3 o ¢5 millones”. También confesó que la situación lo afectó a largo plazo, especialmente porque su familia estaba expuesta a los mensajes ofensivos que él recibía.

Isaac Jiménez participó en '¿Quién quiere ser millonario?' en 2023. (Facebook)

Entre los comentarios despectivos de los que fue víctima, el joven puntualizó dos. El primero, de un excompañero de colegio, quien escribió en redes sociales que Isaac no era un digno representante de los egresados de la institución educativa.

El otro fue de una señora a quien no conocía, quien, asegura, lo tildó de estúpido, y reclamó que deberían darle la oportunidad a personas como ella que “sus hijos no tienen que comer y que tienen que partirse el lomo”.

“Es muy complicado hacerle entender a las personas que, primero, yo no tengo la culpa de que me haya ido bien o mal, de haber salido beneficiado o perjudicado. Este tipo de programas es para todos, si quiere ir, inténtelo”, aseveró el estudiante de comunicación.

“Si quiere juzgar a las personas, les recomiendo que primero vayan y participen y se den cuenta la presión que tiene estar ahí enfrente de toda la televisión nacional”, añadió.

Finalmente, argumentó que otra de las razones por las que el programa debería brindar atención psicológica, es que la exposición pública también genera el miedo de ser víctima de un robo.

“Gente de Teletica, si están viendo esto, de verdad, no les cuesta nada acompañar a las personas que participan en ese tipo de programas. Brinden acompañamiento psicológico a las personas que participan en ese tipo de programas porque muchas no entienden ese tipo de comportamientos sociales y les puede perjudicar mucho en su vida personal, profesional, académica y demás”, concluyó.