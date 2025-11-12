Viva

‘¿Quién quiere ser millonario?’: maestra venezolana usará premio para reencontrarse con su familia

Educadora radicada en Alajuela contó que veía un programa similar en su natal Venezuela. Conozca cuánto dinero ganó tras su participación

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Leisly Figueroa, docente venezolana contó que desde niña soñaba con participar en el programa, popular en su país, y vivió la experiencia como “un sueño hecho realidad”.
Leisly Figueroa, docente venezolana, contó que desde niña soñaba con participar en el programa, popular en su país, y vivió la experiencia como “un sueño hecho realidad”. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
¿Quién quiere ser millonario?Teletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.