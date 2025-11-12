‘¿Quién quiere ser millonario?’: maestra venezolana usará premio para reencontrarse con su familia

Leisly Figueroa, docente venezolana, contó que desde niña soñaba con participar en el programa, popular en su país, y vivió la experiencia como “un sueño hecho realidad”.

La venezolana Leisly Figueroa, de 38 años, participó la noche de este martes en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica.

Esta profesora de Español se llevó un premio de un millón doscientos mil colones, dinero que destinará a comprar boletos aéreos para visitar a sus sobrinos en Brasil tras nueve años sin verlos.

Antes de iniciar su participación, Figueroa compartió con el público una emotiva historia sobre lo que significaba para ella estar frente a las cámaras del popular concurso.

“En mi país, Venezuela, este programa fue muy popular en el pasado, pero lamentablemente cerraron el canal y desapareció el formato. Siempre lo veía y pensaba: ‘Wow, la gente que está ahí es superinteligente. ¿Quién puede ir para allá?’.

“Yo decía que me encantaría participar, pero no me sentía a ese nivel. Además, era muy pequeña”, relató la concursante.

Figueroa añadió que al llegar a Costa Rica descubrió que el formato también existía en la televisión nacional, lo que la emocionó.

“Cuando lo vi aquí, me sorprendí. Pensé que era un programa exclusivo de Venezuela. No sabía que tenía fama internacional. Entonces dije: ‘Qué bonito, aquí también dan ¿Quién quiere ser millonario?’”.

Ignacio Santos conduce el popular programa 'Quién quiere ser millonario' cada martes a las 8 p. m. (Captura)

Con el tiempo, la profesora comenzó a seguir cada episodio.

“Cuando ya tuvimos acceso a la televisión nacional en la casa, empecé a ver el programa completo. Me interesaba conocer cómo funcionaba desde adentro, ver al presentador y entender la dinámica.

"Vivir la experiencia ya era, para mí, el sueño hecho realidad. Independientemente de lo que pasara, ya con estar aquí me sentía vencedora”, comentó.

La participante, quien reside en San Rafael de Poás de Alajuela, fue la primera concursante de la noche y se despidió emocionada tras cumplir un anhelo que llevaba años guardado.