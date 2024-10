Muere Inés Trejos, periodista y ganadora de ‘¿Quién quiere ser millonario?’, a los 92 años

La periodista y escritora costarricense Inés Trejos Araya, una mujer inteligente, gran lectora y destacada por sus aportes a la cultura costarricense, falleció a los 92 años.

La comunicadora tuvo una larga trayectoria en el periodismo costarricense. De hecho, fue una de las primeras en cursar esta carrera en la Universidad de Costa Rica (UCR), que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en periodismo y, junto a Flora Antillón y Claro González, constituyó la primera generación de periodistas bachilleres.

Inés Trejos Araya ganó en el 2021 el premio máximo del programa '¿Quién quiere ser millonario?', de Teletica. (Producción Quién Quiere ser millonario)

Doña Inés Trejos se convirtió en una figura mediática en Costa Rica en setiembre del 2021, cuando acertó las 15 preguntas planteadas por Ignacio Santos en ¿Quién quiere ser millonario? y se ganó ¢30 millones.

“Yo no pensé que pudiera contestar todas las preguntas bien, pero sí la mayoría. Y de un pronto a otro, ya cuando me doy cuenta, estamos terminando. Dichosamente, todo lo pude contestar fácilmente, lo sabía... es que uno con todos estos años que tiene encima, sabe mucho”, decía en aquel momento.

En aquella ocasión, doña Inés relataba a La Nación que decidió enviar un correo a Ignacio Santos para preguntarle cómo podía hacer para participar en el programa. A los días de haber enviado el correo, la producción la contactó para que fuera a un casting y allí contestó de forma correcta las preguntas que le plantearon.

Días después recibió la noticia de que la eligieron para sentarse en la conocida “silla caliente”. Eso sí, ella era enfática en que leía porque le apasionaba, no para ganar un premio.

“Nunca leí pensando en que iba a ganar plata por eso. Siempre he leído por gusto, por el gusto de aprender. Lo demás viene por añadidura”, decía la periodista.

El sueño de doña Inés era poder viajar con sus cinco nietos y fue gracias a este premio que un año después, en setiembre del 2022, hizo maletas y se fue a recorrer Europa con tres de ellos: Andrea, Luana y Sebastián. Elena y Leah, sus otras dos nietas, debieron quedarse en Estados Unidos, donde residen, para continuar con la universidad.

Después de doña Inés, nadie ha conseguido obtener el premio mayor del programa de Teletica.

Inés Trejos, una periodista connotada en Costa Rica

Doña Inés se graduó del Colegio Sión y, posteriormente, se fue a vivir una temporada a Venezuela. Desde ese entonces le apasionaba la lectura y desde el país sudamericano enviaba artículos para que los periódicos en Costa Rica le publicaran sus escritos.

Hasta el final de sus días, la periodista, quien nació en 1932, se ilusionaba cada vez que su nombre salía impreso en una de las tantas páginas del periódico.

“Siempre he estado metida en el periodismo. Yo sigo escribiendo, esto sigue siendo una pasión y claro, no es lo mismo trabajar en un periódico, que uno puede decir: ‘esto lo hago y sale publicado’, a por ejemplo hacer artículos y esperar que me los publiquen. Sin embargo, siempre los mando a La Nación y me los publican”, le contó a este medio en el 2021.

Cuando regresó a Costa Rica, la comunicadora consiguió trabajo como periodista en La Prensa Libre, medio para el que laboró 10 años. A partir de entonces, se mantuvo ligada al mundo del periodismo, específicamente el cultural.

De hecho, fue este ámbito del periodismo que la llevó a ganar, allá por la década de 1970, el Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge.

Inés Trejos fue homenajeada este 2024 al ser nombrada como Ciudadana de Honor, en la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco Granados)

Su carrera también la llevó a tomar otros retos lejos de los medios de comunicación, pero siempre ligada al mundo cultural. Por ejemplo, fue viceministra de Cultura (1982-1984), subdirectora y directora del departamento de Artes y Letras del Ministerio de Cultura y Juventud, así como directora del Museo de Arte Costarricense.

Incluso, laboró fuera de Costa Rica como ministra consejera en Nueva York (Estados Unidos) y en Londres (Inglaterra). Fue gracias a estos trabajos que aprendió a hablar inglés, francés y un poco de alemán.

Más allá del periodismo, Inés Trejos amaba la lectura. Prueba de ello que perdió la cuenta de cuantos libros tenía en su casa, en Rohrmoser.

“No le voy a decir que tengo 1.000, 2.000 o 3.000 libros, porque la verdad es que tengo todos los libros del mundo. Me gusta leer de todo: desde novelas hasta poesía. La verdad es que si un libro está bien escrito siempre es agradable y atractivo. Uno siempre aprende”, decía al conversar con ella.

Además, escribió varios libros, como La tía pecaminosa y Luna de miel con libro y otros relatos, que contienen entre 20 o 25 cuentos para adultos y que fueron publicados por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

A inicios de este 2024, Inés Trejos Araya fue reconocida como Ciudadana de Honor en la Asamblea Legislativa.