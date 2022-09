Inés Trejos, ganadora de ‘¿Quién quiere ser millonario?’, cumple deseo de viajar con sus nietos

A un año de haber ganado ¢30 millones en el programa de Teletica ¿Quién quiere ser millonario?, Inés Trejos comienza a disfrutar de su sueño.

Doña Iñés lo que anhelaba era poder viajar junto a sus cinco nietos (Andrea, Luana, Elena, Leah y Sebastián Steffen) y gastar junto a ellos el premio que se ganó en el espacio de los martes a las 8 p. m. en canal 7. Debido a que ella casi no los puede ver, ni tenerlos juntos, pues todos viven en el extranjero, esta era una oportunidad ideal para reunirlos.

Este miércoles 14 de setiembre, con una maleta llena de ilusiones, doña Inés tomó un vuelo hacia Inglaterra donde comenzará la travesía junto a sus amores, con quienes recorrerá Europa en los próximos dos meses.

El martes 28 de setiembre del 2021 Inés Trejos acertó las 15 preguntas planteadas por Ignacio Santos en '¿Quién quiere ser millonario?'. (Producción Quién Quiere ser millonario)

“Vamos a aprovechar el premio para ir a visitar algunos lugares a los que queríamos ir. Estoy realmente contenta de poder ir con ellos, quiero disfrutarlos lo más que pueda”, afirmó la comunicadora.

Eso sí, en esta ocasión al viaje irán Andrea, Luana y Sebastián, pues Elena y Leah debieron quedarse en Estados Unidos, donde residen, para continuar con la universidad.

Además, como el primer lugar por el que pasearán será Londres, doña Inés, de 90 años, mencionó que espera llegar a “la cola” de las actividades protocolarias por la muerte de la reina Isabel II, que se realizan en esa ciudad.

El martes 28 de setiembre del 2021, doña Inés se convirtió en la primera persona en 11 años en ganar el máximo premio en ¿Quién quiere ser millonario? en el país y en la segunda persona en la historia del programa en Costa Rica en contestar con acierto las 15 preguntas planteadas por Ignacio Santos.

“Yo no pensé que pudiera contestar todas las preguntas bien, pero sí la mayoría. Y de un pronto a otro, ya cuando me doy cuenta, estamos terminando. Dichosamente, a excepción de una pregunta, todo lo pude contestar fácilmente, lo sabía... Es que uno con todos estos años que tiene encima, sabe mucho. Además, nunca me sentí nerviosa. Siempre ha sido así desde que era niña, porque siempre saqué excelentes notas en el colegio y nunca tuve miedo a los exámenes, porque cuando uno sabe o cree que está preparado no tiene por qué temer”, afirmó en aquel entonces la periodista en entrevista con La Nación.

Desde que Inés Trejos se llevó el premio máximo del programa, nadie más ha podido contestar correctamente todas las preguntas.