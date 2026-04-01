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Leyenda del rock y fundador de Caifanes desea pedir la eutanasia: ‘Quiero tener la posibilidad de decidir’

El artista explicó los motivos detrás de su deseo de elegir cómo morir

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Por Fátima Jiménez
INDIO, CA - APRIL 15: Musician Sabo Romo of the band Caifanes performs during Day 1 of the Coachella Valley Music & Arts Festival 2011 held at the Empire Polo Club on April 15, 2011 in Indio, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sabo Romo, uno de los fundadores de Caifanes, habló abiertamente sobre la eutanasia y cómo desea que sea el final de su vida. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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