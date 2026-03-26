Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: hora, procedimiento y detalles del caso que marcó 20 meses de batalla legal

El procedimiento de eutanasia durará 15 minutos y se realizará en un hospital de Barcelona tras una extensa disputa legal familiar.

La eutanasia de Noelia Castillo Ramos, joven de 25 años de Barcelona, se realizará este jueves 26 de marzo a las 6 p. m. (hora de España). El procedimiento médico durará 15 minutos. Así lo informó Antena 3.

El proceso se llevará a cabo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes. El protocolo incluye la aplicación de tres fármacos por vía intravenosa. Los dos primeros inducen una sedación profunda. El tercero provoca un paro respiratorio. El diseño busca evitar cualquier sufrimiento.

Castillo Ramos solicitó la eutanasia en 2024 tras enfrentar graves secuelas físicas. La joven sufrió una agresión sexual múltiple. Luego intentó quitarse la vida al lanzarse desde un quinto piso. Sobrevivió al impacto. El hecho le causó una paraplejia medular completa. La condición le impide moverse de la cintura hacia abajo. También le genera dolores neuropáticos e incontinencia.

El caso derivó en un proceso judicial de 20 meses. El padre de la joven intentó frenar la eutanasia. Contó con el respaldo de la organización Abogados Cristianos. La solicitud médica tenía aprobación previa de los organismos correspondientes y de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

La justicia catalana avaló la decisión. El Tribunal Supremo confirmó ese criterio. Indicó que el derecho de acceso a la eutanasia estaba garantizado. El caso escaló al Tribunal Constitucional. Luego llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Allí se pidió una medida cautelar para detener el procedimiento. La solicitud fue rechazada en marzo de 2026.

Las evaluaciones médicas determinaron que la joven estaba plenamente consciente de su decisión en cada etapa del proceso.

En el ámbito familiar existieron diferencias. La madre, Yolanda, no compartió la decisión. Aun así decidió acompañarla. Indicó que deseaba estar con su hija hasta el final. Sin embargo, la joven definió que en la habitación solo estará junto a su médico durante el procedimiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.