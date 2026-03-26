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Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: hora, procedimiento y detalles del caso que marcó 20 meses de batalla legal

La joven de 25 años enfrentó un proceso judicial que llegó hasta el Tribunal Europeo antes de que se autorizara la muerte asistida

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Por La Nación / Argentina / GDA
Noelia Castillo
El procedimiento de eutanasia durará 15 minutos y se realizará en un hospital de Barcelona tras una extensa disputa legal familiar. (Y ahora Sonsoles /Y ahora Sonsoles)







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