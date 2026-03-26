La dolorosa razón por la que una joven se someterá a la eutanasia pese a oposición de sus padres: ‘Quiero irme en paz’

Noelia Castillo explicó las razones personales y el sufrimiento físico y emocional que la llevaron a solicitar la eutanasia en Barcelona.

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años de Barcelona, decidió acceder al procedimiento de eutanasia, derecho por el que luchó durante los últimos dos años y que finalmente será aplicado este jueves 26 de marzo.

El camino no ha sido sencillo. Su padre, Gerónimo Castillo, interpuso varios recursos judiciales para intentar suspender la decisión, logrando una pausa temporal en 2025.

Sin embargo, un reciente fallo ratificó el derecho de Noelia a morir dignamente, autorizando de nuevo el procedimiento, el cual es legal en toda España desde junio del 2021.

La historia de Noelia está marcada por una experiencia devastadora que ella señala como la principal razón de su decisión: en 2022 fue víctima de una violación múltiple, un hecho tras el cual intentó poner fin a su vida. Sobrevivió, pero quedó parapléjica. Desde entonces, relata que vive con dolor crónico y con una profunda afectación emocional.

“Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir y punto (...). No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, de nada. El dormir se me hace muy difícil. Siempre me he sentido sola, nunca me he sentido comprendida. Siempre he tenido problemas de convivencia”, dijo en la única entrevista que concedió en el programa Y ahora Sonsoles.

A lo largo de los años, la joven buscó alternativas médicas y psicológicas, pero manifestó sentirse agotada y sin motivación. A pesar de los desacuerdos familiares, afirma que su decisión es firme.

Su madre, Yolanda Ramos, expresó –en un video difundido en redes sociales– que espera un cambio de opinión: “Ella es capaz hasta de bañarse sola. Tengo la esperanza de que antes de que le suministren el medicamento, diga que no y cambie de opinión”, comentó.

El caso ha generado una ola de debate en redes sociales y entre especialistas, quienes discuten los límites del derecho a decidir sobre la propia vida frente a la necesidad de acompañamiento psicológico y social en circunstancias extremas.