Planeta insólito

La dolorosa razón por la que una joven se someterá a la eutanasia pese a oposición de sus padres: ‘Quiero irme en paz’

La joven de 25 años concedió una única entrevista en la que explicó su decisión, la cual finalmente se cumpliría este jueves 26 de marzo tras dos años de lucha

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Por Fátima Jiménez
Noelia Castillo
Noelia Castillo explicó las razones personales y el sufrimiento físico y emocional que la llevaron a solicitar la eutanasia en Barcelona. (Y ahora Sonsoles)







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EutanasiaBarcelonaNoelia Castillo Ramos
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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