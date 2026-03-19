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Muere famosa influencer a los 27 años: su cuerpo fue hallado en apartamento

Antes de su muerte, la creadora de contenido recibió la visita de un actor que ya fue interrogado por las autoridades

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Por Fátima Jiménez
Ayşegül Eraslan
Ayşegül Eraslan, influencer de Turquía, fue encontrada sin vida en su apartamento. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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