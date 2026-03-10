El lujoso vehículo que influencer costarricense le regaló a un hombre muy especial en su vida

La influencer Sharon Castillo compartió imágenes del emotivo momento en que sorprendió a su familiar.

La influencer costarricense Sharon Castillo sorprendió a su hermano menor al regalarle un lujoso vehículo BMW color blanco con motivo de su cumpleaños.

“Mientras yo viva a mi hermanito no le faltará nada. Te amo con todo mi corazón hermanito, feliz cumpleaños”, escribió Castillo en la publicación donde se le observa, junto a su madre, entregándole el obsequio y compartiendo un emotivo momento familiar.

El joven se mostró sorprendido y emocionado. Durante la celebración, abrieron champaña, lanzaron confeti y, finalmente, él firmó los documentos correspondientes para recibir oficialmente su nuevo automóvil.

En los comentarios, numerosos seguidores felicitaron a la creadora de contenido por su generoso gesto.

“Felicidades”. “Muchas bendiciones, Sharon, eres una gran persona”. “Un amor tan noble siempre recibe recompensas”, fueron algunos de los mensajes que recibió la influencer.