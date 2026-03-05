Fiscalía Adjunta de Género investiga al influencer Mike Blanco por ‘hechos que trascendieron en los últimos días’

Mike Blanco es uno de los influencers más reconocidos de Costa Rica. Recientemente recibió señalamientos en redes sociales y ya es investigado judicialmente.

A raíz de los señalamientos que circulan desde hace días en redes sociales, el Ministerio Público actuó de oficio y abrió una investigación contra el influencer Mike Blanco, quien presuntamente habría enviado mensajes impropios a menores de edad, siendo él adulto.

Así lo confirmó a este medio el órgano judicial, que detalló que el proceso fue abierto por la Fiscalía Adjunta de Género sin especificar cuáles serían los presuntos delitos que se indagan.

“La Fiscalía Adjunta de Género informó que ayer ordenó abrir una investigación por los hechos que trascendieron en los últimos días. El caso se remitió al OIJ para que ahí se realice la investigación correspondiente, bajo dirección funcional de la fiscalía”, escribió el Ministerio Público por medio de su oficina de Prensa.

El martes 3 de marzo, la creadora de contenido Abril Umaña expuso presuntos mensajes impropios que Blanco le habría enviado a dos familiares suyas, en 2019 y 2020, cuando él tenía 21 años y ellas 13 años.

“La gente sabrá que yo no estoy haciendo esto para sacar ninguna fama ni nada por el estilo, porque ya yo tengo una plataforma desde antes. Estas dos chicas quieren mantenerse en el anonimato aunque una de ellas me facilitó las conversaciones que yo publiqué”, comentó Umaña en entrevista con La Nación.

“Pero igual, ella dijo que no quería que la gente sepa quién es, porque precisamente no quiere tener que someterse públicamente a estar defendiéndose y explicando cosas como ‘es que yo dije esto por esta razón a los 13 años’, cuando el cuestionamiento debería siempre recaer en él“, agregó.

Finalmente, Umaña comentó que “no iba interponer una denuncia judicial. Al final no se llega a nada en ese proceso que dura años. Mejor que la gente saque sus propias conclusiones. Ahí están las pruebas y no hay nada que él diga que lo pueda dejar bien parado”.

La Nación intentó obtener una respuesta del influencer Mike Blanco. No obstante, no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular ni los mensajes enviados por WhatsApp.