Burger King retira publicidad en la que aparecía influencer Mike Blanco tras señalamientos por presunto acoso a menores de edad

El influencer Mike Blanco, señalado por presunto acoso contra menores de edad, ha trabajado con muchas marcas, entre esas Burger King Costa Rica.

La empresa Burger King Costa Rica se pronunció oficialmente tras los señalamientos públicos contra el influencer Mike Blanco, quien desde hace meses ha trabajado en acciones publicitarias de la cadena de comida rápida.

Ayer, la creadora de contenido Abril Umaña expuso presuntos mensajes impropios que Blanco le habría enviado a una familiar suya, en 2019, cuando él tenía 21 años y ella 13 años.

Esta situación se hizo de conocimiento masivo a través de redes sociales y gran cantidad de usuarios pidieron explicaciones a las empresas que trabajaron con el influencer.

En el caso de Burger King, se desvinculó de las acusaciones personales y afirmó que cesaron el “acuerdo por servicios profesionales” que tenían con Mike Blanco. Además, retiraron de sus plataformas los contenidos en que aparecía el creador.

“Esta decisión responde a un criterio de prudencia y responsabilidad corporativa. Reiteramos nuestro compromiso con una actuación íntegra y responsable ante cualquier situación que pueda generar inquietud en la opinión pública”, escribió la empresa.

Finalmente, aseveraron que ese comunicado será el único pronunciamiento que realizarán.