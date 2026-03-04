Viva

Burger King retira publicidad en la que aparecía influencer Mike Blanco tras señalamientos por presunto acoso a menores de edad

La empresa tenía un “acuerdo por servicios profesionales” con el creador de contenido, quien realizó varias acciones publicitarias para la cadena de comida rápida

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mike Blanco, creador de contenido
El influencer Mike Blanco, señalado por presunto acoso contra menores de edad, ha trabajado con muchas marcas, entre esas Burger King Costa Rica. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mike BlancoBurger King
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.