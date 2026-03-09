‘¿Por qué me quiere tanto si no nos conocemos?’: Influencer Julián Valverde y el sacrificio de vivir lejos de su familia

El influencer Julián Valverde ha conquistado a miles de seguidores en sus redes sociales al mostrar cómo es la vida de un tico en Estados Unidos.

Aunque en redes sociales a Julián Valverde se le ve viviendo muy feliz en Estados Unidos, la realidad es que irse de Costa Rica ha sido doloroso para él, principalmente porque está alejado de su familia.

En un video que posteó recientemente el famoso influencer, contó la fuerte razón que lo tiene instalado en Estados Unidos y, además, el conmovedor mensaje que una de sus hermanas le hizo, que además de llenarlo de ternura, también lo impulsa para seguir trabajando arduamente.

“Tengo cinco años sin vivir en Costa Rica y se los juro que nunca me he arrepentido, jamás. Me han dolido muchas cosas”, manifestó el joven, que cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales.

Agregó que el único objetivo por el que se fue a vivir a Estados Unidos es para hacerse cargo de sus hermanas y de él mismo.

“Todo tiene un precio que pagar y hay que estar de acuerdo. El mío es tener que escuchar a mi hermana pequeña decirme: ‘¿Por qué me quiere tanto si usted y yo no nos hemos conocido mucho?’“, narró Valverde.

Julián Valverde contó la razón por la cual vive en Estados Unidos

En el video, publicado como una manera de inspirar a las personas, Julián comentó que aunque el tiempo no vuelve y hay “cosas que son impagables”, hay que esforzarse en cumplir las metas.

Al final, fiel a su estilo positivo, Julián aseguró en el video que cuando él vuelva a Costa Rica se va a ganar el cariño de su hermana.