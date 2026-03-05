El talento con las manos de Julián Valverde que podría ‘banquear’ a Keylor Navas

¿En qué se podrían parecer Julián Valverde y Keylor Navas? El influencer costarricense demostró que no tiene nada que envidarle al portero tico.

En el 2016, cuando el portero Keylor Navas gozaba de su éxito con el Real Madrid, demostró en una entrevista en la televisión española sus dotes para jugar al trompo. Aquella muestra de talento fuera de la cancha conquistó a muchos, pero, ahora, un nuevo personaje podría quitarle al arquero su título de ser el mejor con el juego tradicional.

El influencer Julián Valverde, quien desde hace varios años está radicado en Estados Unidos, ha enseñado en los últimos días que no tiene nada que envidiarle al guardameta del Pumas de México y la Selección Nacional.

En su perfil de Instagram, Valverde mostró su agilidad con las manos no solo para bailar con facilidad el trompo, sino también para hacer suertes muy complicadas y bailar al mismo tiempo.

Siempre con un tono muy cómico y de buen humor, el tico no dejó dudas de que podría “banquear” al portero nacional... al menos con el trompo.

Vea los videos a continuación y decida usted quién es el mejor: