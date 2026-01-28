Influencer Julián Valverde revela que viajará siete horas para votar y hace fuerte llamado: ‘Quiero llegar a un país tuanis’

Julián Valverde, creador de contenido conocido como Julián Valjota, reside en Estados Unidos y votará en Miami.

Julián Valverde, reconocido influencer costarricense que reside en Estados Unidos, dio a conocer que tendrá que conducir por aproximadamente siete horas para poder ejercer su derecho al voto e hizo un llamado a su comunidad de seguidores para unirse a la fiesta electoral.

En un video publicado este martes, afirmó que lo que desea es que las personas salgan a votar.

“Qué pensaron, que como estaba desde Estados Unidos no iba a poder votar, mi pasaporte dice que soy de Miami. ¿Seré yo el primer Desamparadeño ‘miamense’?”, bromeó en primera instancia, para luego hacer conciencia.

“Usted, que vive allá (en Costa Rica), que tiene que ir a votar a la escuela que queda a 15 minutos nos va a decir ‘ay no quiero ir a votar’”, dijo de manera efusiva.

También pidió que no lo malentiendan,ñ porque sabe que votar es difícil, “más cuando hay tanto ruido en redes sociales”.

“Por más que parece que todos son malos, pero es más malo no votar, por eso se complica” explicó.

Además , Valverde dio a conocer que en la comunidad que más lo sigue están las personas de los grupos más indecisos o que no les interesa ir a votar.

Valverde finalizó el video instando a escuchar personas que conozcan del tema, con el objetivo de informarse sobre los candidatos.