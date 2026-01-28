Viva

Influencer Julián Valverde revela que viajará siete horas para votar y hace fuerte llamado: ‘Quiero llegar a un país tuanis’

El creador de contenido pidió a su comunidad formar parte de las elecciones y valorar la democracia que vive Costa Rica

Por Fiorella Montoya
Julián Valverde, creador de contenido conocido como Julián Valjota.
Julián Valverde, creador de contenido conocido como Julián Valjota, reside en Estados Unidos y votará en Miami. (Archivo)







Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

