Viva

Julián Valverde, el periodista de ‘Buen Día’ que une fe, teatro y periodismo en un mismo escenario

Se define como ‘activista cultural’ y afirma que el arte transforma corazones y ayuda a la sociedad

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Desenvolverse frente a una cámara o un escenario es algo que para muchos resulta fácil; llegan allí gracias a un don concedido, una personalidad extrovertida o impulsados desde pequeños por clases de canto, baile o expresión oral.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Julián ValverdeTeleticaBuen DíaTeatro
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.