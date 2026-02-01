Influencer Julián Valverde está preocupado por ‘ir a la cárcel’ por contenido que publicó sobre las elecciones de Costa Rica

El costarricense Julián Valverde, uno de los creadores de contenido más seguidos de Costa Rica, reside en Estados Unidos y votará en Miami.

El creador de contenido Julián Valverde, tico que destaca en sus redes sociales desde Estados Unidos, manifestó que está muy preocupado por volver a Costa Rica y “entrar a la cárcel”, debido a una situación que tiene que ver con las elecciones presidenciales de este domingo 1.º de febrero.

Valverde, uno de los influencers más seguidos de nuestro país, realizó una encuesta electoral en sus redes sociales en la que puso a votación los nombres de varios candidatos a la presidencia; sin embargo, él no tenía conocimiento de un detalle que lo puede meter en problemas.

Influencer Julián Valverde tiene 'miedo de ir a la cárcel' por esta situación

Según explicó en uno de sus videos, recientemente se enteró de que después del 28 de enero no se podían difundir o publicar encuestas o sondeos de opinión sobre las elecciones. Él publicó los resultados de su sondeo después de esa fecha y manifestó que está angustiado por las repercusiones que pueda tener.

“Me da miedo porque obviamente yo no quiero ganarme una bronca, ni me quiero ganar una demanda”, afirmó, agregando que la historia de los resultados fue una de las más vistas de su perfil.

En otro video explicó que, aunque sea un civil, para él también aplica la restricción debido a que por su perfil se considera que tiene un medio de comunicación. Al cierre de su mensaje, Julián instó a los ticos a emitir su voto este domingo 1.º de febrero.

De acuerdo con el cronograma electoral de las elecciones 2026 del Tribunal Supremo de Elecciones, el miércoles 28 de enero se marcó como el último día para difundir o publicar, parcial o totalmente, encuestas y sondeos de opinión relativos al proceso eleccionario, según el artículo 138 del Código Electoral.