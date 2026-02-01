Viva

Influencer Julián Valverde está preocupado por ‘ir a la cárcel’ por contenido que publicó sobre las elecciones de Costa Rica

El creador de contenido afirmó que desconocía la ley. ‘No quiero ganarme una bronca, ni me quiero ganar una demanda’, dijo

Por Jessica Rojas Ch.
Julián Valverde, creador de contenido conocido como Julián Valjota.
El costarricense Julián Valverde, uno de los creadores de contenido más seguidos de Costa Rica, reside en Estados Unidos y votará en Miami. (Archivo)







