Influencer costarricense indignado con informe racial que le hizo un policía en EE. UU.: ‘Es una estupidez’

El famoso influencer costarricense Julián Valverde vivió otras de sus curiosas peripecias como migrante en Estados Unidos, país en el que radica desde hace varios años.

En esta ocasión, el incidente sucedió con el informe que hicieron unos oficiales de policía que, como había contado en un video anterior, lo pararon en carretera hace unas semanas para hacerle una infracción de tránsito.

Valverde explicó que cuando se da una detención de este tipo, los policías generan un reporte con datos personales. Al pagar la infracción, le brindaron el informe y este lo sorprendió porque le “cambiaron la nacionalidad”, pues en la casilla de “raza” lo consignaron como no hispano.

“Esto, de verdad, es una estupidez”, dijo indignado al iniciar su relato.

“Véame. Usted sabe que yo como arroz y frijoles todos los días. Vea lo que me puso este: de origen no hispánico. O sea, me puso que puedo ser cualquier mierda, menos hispano. Lo único que soy es hispano. Toda la historia de mis antepasados se la pasó por el gorro”, agregó en tono exaltado y con humor el influencer tico.

El influencer Julián Valverde reaccionó a un informe policial

Pero el tema no quedó ahí, pues en la sección de etnia lo marcaron como “Pacific Islander (isleño del pacífico)”, categoría que corresponde a habitantes de Oceanía, en territorios como Hawái, Fiji o las Islas Salomón.

“En arroz y frijoles, en español, soy hawaiano. ‘Ohana significa familia’. Hay que pensar que este mae (el policía) me vio físicamente y dijo: ‘Este es hawaiano, puede ser por los tatuajes, anda demasiado maorí’”, finalizó el creador de contenido.