Viva

Influencer Julián Valverde confirma que está separado de su esposa: ‘Me quité el anillo’

El influencer costarricense, radicado en Estados Unidos, confirmó su separación de ‘La Macha’ y contó cómo enfrenta este proceso

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Julián Valverde, tiktoker tico
Julián Valverde, tiktoker tico, sufrió un aparente acto de xenofobia en una tienda de Estados Unidos. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Julián Valverdeinfluencer
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.