Influencer Julián Valverde confirma que está separado de su esposa: ‘Me quité el anillo’

El influencer costarricense Julián Valverde aclaró los rumores que circulaban en redes sociales sobre su separación de su esposa, conocida en sus videos como “La Macha”. Ante recientes publicaciones y consultas de sus seguidores, el joven radicado en Estados Unidos confirmó que está separado.

“No tengo el anillo, vivo en otra casa, no está Tico (su gato), Tico la tiene ella y yo tengo a Oruz (otro gato). ¿Qué creen que pasó? Me separé, la gente se separa”, expresó el creador de contenido.

Valverde indicó que lleva cuatro meses separado de su esposa y explicó que se quitó el anillo porque atraviesa “un proceso”. Añadió que decidió enfocarse en nuevos proyectos y videos para mantenerse feliz.

“Yo uso mis redes para hacer chistes, contar historias y grabar videos que me hagan un poquito más feliz”, dijo el influencer.

El costarricense comentó que no considera apropiado exponer los problemas de pareja en redes sociales. Sin embargo, señaló que mantiene contacto con su esposa y que entre ambos hay “una comunicación sana”.

En repetidas ocasiones, el creador de contenido compartió videos donde La Macha, quien es estadounidense, participaba contando cómo era su familia y su compartir diario.