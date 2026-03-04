Pumas se lleva un duro golpe con Keylor Navas en el arco

Keylor Navas utilizó este llamativo uniforme en el compromiso de Pumas ante Toluca por la Liga MX.

Los Pumas de la UNAM cayeron este martes 2-3 en casa ante el Toluca, lo cual significa un duro golpe a las aspiraciones del equipo de Keylor Navas de pelear por el liderato.

Los universitarios llegaron a estar al frente del marcador 2-1, pero entonces vino la remontada que los despojó de los tres puntos y además del invicto que traían en el actual torneo.

Robert Morales puso al frente a los locales al minuto 29 de penal; empató Jesús Ricardo Angulo al 37 y así terminó el primer tiempo.

Para el complemento, parecía que los felinos tendrían una buena noche, con el gol de Álvaro Angulo que les daba la ventaja al 63.

Pero entonces llegó la reacción del Toluca -actual campeón de la Liga MX- con sendas anotaciones de Diego Barbosa (73) y Paulinho (78).

Pese a la derrota, Keylor fue determinante con acciones que evitaron que el marcador en contra fuera mayor, gracias a un auténtico paradón en el primer tiempo y dos en el segundo.

Con este resultado, Pumas se queda en el quinto lugar con 16 puntos en nueve partidos. El líder es Cruz Azul con 22 unidades.

El próximo compromiso de los universitarios será este viernes 6 de marzo a las 9 p. m., cuando visiten al Necaxa.