¿Regresa Keylor Navas a la Selección? Esto piensa Fernando Batista

Fernando Batista, nuevo técnico de la Selección Nacional, quiere y debe trabajar de inmediato, porque la Tricolor tiene partidos a fin de este mes.

Su primer reto será el de afrontar los partidos amistosos ante Jordania el próximo 27 de marzo y, cuatro días después, contra la Selección de la República Islámica de Irán.

Los partidos estaban para jugarse en Amán, Jordania, pero por la tensa situación entre Estados Unidos, Israel e Irán podrían cambiar de sede.

En su presentación en el Teatro 1887, CENAC, Fernando Batista dijo que ya posee un plan de convocatoria y hasta se refirió a Keylor Navas.

“Sabemos que son tiempos cortos porque, más allá de que la dinámica de selección uno la conoce, primero me gustaría trabajar en una semana previa con jugadores del fútbol local para ir conociéndolos”, dijo Batista, quien de inmediato se refirió a Keylor Navas.

“Keylor es un gran profesional, acá comienza un proceso nuevo y en algún momento hablaré con él, porque merece mi respeto por su trayectoria, por todo lo que hizo, no solo a nivel personal, sino a nivel selección. Hoy las puertas de la Selección están abiertas y, a medida que comience a pasar el tiempo, lo iremos viendo y tomaremos decisiones sobre quién puede estar y quién no”, destacó el seleccionador.

- ¿Usted cree que el legionario está un escalón más arriba que el futbolista que actúa en el campeonato local?

- Personalmente, yo lo que hago es ver el momento, ver su actualidad, cómo se encuentra y luego ver dónde está. La competencia internacional te da que vayas creciendo de otra manera, pero no quiere decir que el nacional no vaya a tener su oportunidad. Cuando me pongo a analizar una citación, evalúo muchas cosas, no solo la parte futbolística, sino su momento, cómo se encuentra, qué cantidad de minutos tiene, y eso me lleva a tomar una decisión. Pero no significa que, por jugar en el exterior, tenga que ser llamado; hay que ver el momento cuando uno debe definir una lista.

Fernando Batista (derecha) junto a Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, durante presentación como técnico de la Selección. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Se compromete usted a quedarse acá por cuatro años pase lo que pase?

- Se lo dije a Osael y a Rónald: vine acá por ese sueño y objetivo de poder cumplir esos cuatro años. Hoy miro el comienzo y ya mañana espero comenzar a trabajar. Pero si yo pienso que mi meta es cumplir el contrato, me corro de la meta que tengo diariamente. A mí siempre me ha gustado terminar un contrato, mi objetivo siempre es comenzar y terminar; luego, en el medio, hay situaciones imponderables, pero en mi cabeza está el hoy.

- ¿Cómo será el planeamiento estos días previos a los juegos de marzo y no sé si vivirá acá, si es de visitar estadios?

- Con respecto a la planificación antes de los partidos, estamos hablando con Rónald (González) para ver todo lo que estoy viendo con él. Espero planificar toda la fecha de marzo. Me gusta ir a los estadios, me gusta tener esa charla con los entrenadores, así que será algo de tener muchas charlas desde el lado de la Federación con los entrenadores y el área de preparación física, pues todos juntos hacen una buena Selección.

“Viviré acá, Costa Rica me contrató, entonces estaré acá. Por ahí tengo familia y me podré escapar un par de días a verlos, pero estaré por acá y soy de acudir a los estadios, me verán mucho por ahí”.

- ¿Qué tan similar será su idea a lo que llegó a plantear acá Gustavo Alfaro?

- Cada entrenador tiene su impronta. No hay dos iguales. Uno conoce a Gustavo y cómo trabaja, pero yo tengo mi propia identidad. No puedo decir que juego igual a él o al revés, o que juego igual que cualquier otro entrenador, pues cada uno tiene su identidad.

- ¿Cómo convencer al aficionado que está dolido porque la Selección no clasificó al Mundial?

- Jugando bien al fútbol, tratando de que se sientan bien identificados con la Selección y esa es la manera de poner esa empatía con la afición y el equipo. Uno es el entrenador y comanda, uno sabe el contexto de lo que pasó, que no se pudo clasificar, y no es ajeno a eso. Ojalá en cada partido vayamos consiguiendo esto y buscando logros importantes para estar todos unidos.