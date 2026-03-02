Así debe jugar la Tricolor: Fernando Batista define el estilo que quiere para la Selección

Fernando Batista, nuevo técnico de la Selección Nacional, recibió la camiseta de la Tricolor, que lo confirma como timonel rumbo al Mundial del 2030.

En su presentación, Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, le dio la bienvenida y le indicó que su contratación lo llena de ilusión y esperanza. “Tu éxito será el éxito de todos los costarricenses”, le señaló Maroto.

Como lo mencionó al arribar esta mañana al país, Fernando Batista aseguró que no lo pensó mucho cuando salió la opción de hacerse cargo del equipo patrio.

“Estoy muy feliz de poder estar al frente de una Selección tan importante. Vengo con muchas ganas de trabajar y con la responsabilidad de afrontar todo lo que viene. No lo dudé un minuto en empezar a hablar cuando me indicaron que se trataba de Costa Rica. Luego, competir, que siempre hay colegas para una Selección como la de este país. Prometo mucho trabajo, mucho sacrificio”, dijo Fernando Batista.

El estratega argentino resaltó qué espera de la escuadra nacional bajo su mando y cómo debe jugar.

“Quiero una Selección que sea protagonista en cualquier campo de juego y en cualquier país. Además, que sea intensa, con jugadores que tomen buenas decisiones, más allá de cualquier sistema que utilicemos. Quiero una Selección con mucho convencimiento, que el jugador se la crea en el buen sentido. Costa Rica ya ha jugado varios mundiales y eso es algo que podemos conseguir.”

- ¿En qué momento de su carrera le llega este reto y si Gustavo Alfaro lo recomendó?

- Me llega en un momento bueno, adquiriendo cada vez más experiencia, con un recorrido importante en diferentes selecciones. Estoy preparado para este reto, este proyecto. A Gustavo Alfaro sí le quiero agradecer las buenas palabras que ha tenido hacia mí. Es un orgullo que un gran profesional, una gran persona como Gustavo, haya hablado bien de mí, no solo en lo deportivo, sino en lo personal.

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, presentó a Fernando Batista y le entregó la camiseta de la Selección Nacional. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

- ¿Cuál será la proyección con los jóvenes en este proceso?

- Todos van a tener su oportunidad, veteranos y jóvenes. Después veremos la actualidad y el momento de cada uno. Sí creo mucho en la conexión de la selección mayor con las juveniles; eso nos va a dar a quienes posteriormente van a vestir la camiseta de la Selección. Creo en el recambio, pero paulatino, no de golpe. Quien llega a la mayor debe estar preparado, no llegar por llegar. Que tenga muchos partidos en una Sub-20 o Sub-23. Soy un entrenador que se fija mucho en las bases.

- ¿Qué evaluación hace del talento costarricense de lo que conoce?

- Conocimiento lo tengo. Yo, en el último año, siendo técnico de Venezuela, venía analizando mucho a Costa Rica y a otras selecciones, porque podría haber sido un eventual partido en repechaje, también en Copa América con Gustavo Alfaro. Poder darle la posibilidad a muchos jugadores en el extranjero y ayudarlos a estar en las mejores ligas es algo muy importante. Eso, junto al trabajo con los jugadores del medio local, es clave para el desarrollo del proceso.

- En Costa Rica, el técnico que arranca proceso es casi imposible que lo termine. ¿Cómo se arranca un proceso así y cómo convencer a una cultura muy resultadista que se debe culminar al 2030?

- Yo tuve la suerte y la posibilidad de que todos los procesos que tuve en selección los pude cumplir. Ojalá este sea igual. Uno sabe que en el camino hay resultados, y uno piensa en armar equipos competitivos que nos puedan llevar al gran objetivo que es un Mundial. En el camino hay un montón de retos que debemos llevar adelante. Estoy esperanzado por el nivel de jugadores que hay y por cómo se ha venido trabajando.