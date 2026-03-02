Puro Deporte

Así debe jugar la Tricolor: Fernando Batista define el estilo que quiere para la Selección

El nuevo timonel dijo que todos los jugadores tienen opción de estar en el plantel

Por Milton Montenegro

Fernando Batista, nuevo técnico de la Selección Nacional, recibió la camiseta de la Tricolor, que lo confirma como timonel rumbo al Mundial del 2030.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

