Fernando Batista inicia el sueño de llevar a Costa Rica al Mundial del 2030

La Selección de Costa Rica dio el banderazo de salida rumbo al Mundial del 2030. Suena lejano, ni siquiera ha comenzado el del 2026, pero en la Federación Costarricense de Fútbol tienen claro que, entre más pronto, mejor. Por eso, de manera oficial, esta tarde se presentará al nuevo seleccionador.

El argentino Fernando Batista se convierte en el sexto entrenador proveniente de ese país en hacerse cargo de la Tricolor. Antes, en el banquillo estuvieron sus coterráneos Claudio Vivas, Gustavo Alfaro, Ricardo La Volpe, Horacio Cordero y Humberto Maschio, primer “ché” en la nacional y quien dirigió rumbo a la eliminatoria para el Mundial de Alemania 1974.

El “Bocha”, como se le conoce a Batista porque tenía la cabeza muy grande —un apodo común en Argentina—, regresa al banquillo tras casi seis meses de no dirigir, luego de salir de Venezuela, equipo al que no logró clasificar a la Copa del Mundo. No cumplió el objetivo, pero se le reconoce como uno de los mejores entrenadores que ha tenido la Vinotinto.

El timonel de 55 años quiere comenzar de inmediato y hacer un proceso que culmine con éxito.

“Es una selección importante y arranca un proceso, un proyecto nuevo. Ya lo hemos hablado con el presidente y con el directro deportivo, lo conversamos en distintas reuniones y seduce que es una selección importante”, dijo Fernando Batista al explicar por qué le dio el sí a Costa Rica.

El timonel añadió estar con ganas de trabajar, se mostró feliz de estar en el país. Batista arribó esta mañana a suleo nacional.

“Lo que puedo dar es mucho trabajo, mucha responsabilidad, muchas ganas de empezar a trabajar y de poder armar una buena selección para aspirar a cosas importantes. Costa Rica es una selección muy importante, una selección que compite, que ha estado en varios mundiales; cuando empezamos a hablar de la posibilidad de estar, no hubo ningún problema, al contrario, fue fácil”, destacó Batista.

Sobre tener en el cuerpo técnico a un asistente tico, el estratega señaló: “Puede ser, lógicamente, gente de Costa Rica, de la Federación. En estos días estaremos terminando de hablar esos temas”, afirmó y de paso confirmó que en el transcurso de la semana llegará el resto del cuerpo técnico.

¿Quién es Fernando Batista?

Como futbolista, Batista se desempeñó como defensa y debutó profesionalmente en 1989 con Argentinos Juniors. A lo largo de su carrera jugó en equipos como San Lorenzo, Godoy Cruz y All Boys. En 1995 se coronó campeón del Torneo Clausura con San Lorenzo. También formó parte de la selección argentina sub-20 en el Mundial de 1989.

Desde 2005 hasta 2016 inició su carrera como técnico y trabajó como coordinador de la cantera de Argentinos Juniors. En 2018 comenzó su trayectoria como entrenador de las selecciones sub-18 y sub-19 de Armenia.

Entre 2019 y 2021 dirigió a las selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina. Con la sub-23 ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Luego se coronó campeón en el Preolímpico de 2020. También participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En 2021 se unió al cuerpo técnico de José Pékerman y, a su vez, asumió la dirección de la selección sub-21 de Venezuela en el Torneo Maurice Revello disputado en 2022. Logró finalizar como subcampeón tras perder ante su similar de Francia por 2-1. El 10 de marzo de 2023 fue oficializado como entrenador de la selección de Venezuela.

Recomendado por Rónald González, director de selecciones nacionales, Fernando Batista le ganó el pulso al español Robert Moreno y al neerlandés Patrick Kluivert, candidatos para asumir el puesto que el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol le otorgó al argentino.