Fernando Batista inicia el sueño de llevar a Costa Rica al Mundial del 2030

El Bocha, de 55 años, llega tras su paso por Venezuela y toma las riendas de una Tricolor que apuesta por competir en la élite de Concacaf

Por Milton Montenegro

La Selección de Costa Rica dio el banderazo de salida rumbo al Mundial del 2030. Suena lejano, ni siquiera ha comenzado el del 2026, pero en la Federación Costarricense de Fútbol tienen claro que, entre más pronto, mejor. Por eso, de manera oficial, esta tarde se presentará al nuevo seleccionador.








