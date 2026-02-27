Fútbol

Fernando Batista llega a la Selección de Costa Rica con fama de reconstruir procesos y potenciar talentos

‘La Nación’ profundizó sobre el estilo del nuevo seleccionador patrio, Fernando Batista. Desde Argentina cuentan cómo es el nuevo estratega

Por Esteban Valverde
Fernando Batista afrontó la eliminatoria 2026 de la Conmebol a cargo de Venezuela, al final la Vinotinto llegó viva hasta la última fecha pero quedó eliminada.
Fernando Batista afrontó la eliminatoria 2026 de la Conmebol a cargo de Venezuela, al final la Vinotinto llegó viva hasta la última fecha pero quedó eliminada.







Fernando BatistaSelección de Costa Rica
