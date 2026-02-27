Fernando Batista llega a la Selección de Costa Rica con fama de reconstruir procesos y potenciar talentos

Fernando Batista afrontó la eliminatoria 2026 de la Conmebol a cargo de Venezuela, al final la Vinotinto llegó viva hasta la última fecha pero quedó eliminada.

Fernando Bocha Batista es visto en Argentina como un timonel clave en la reestructuración que realizó la Albiceleste en sus selecciones menores a finales de la pasada década. El nuevo seleccionador de Costa Rica es considerado un técnico que apuesta por la juventud, ya que su carrera siempre ha estado ligada al fútbol formativo.

La Nación realizó un análisis con dos periodistas que han seguido la trayectoria del entrenador que asumirá el cargo al frente del combinado patrio, quienes describieron el perfil del nuevo jefe del equipo nacional.

En su natal Argentina, a Batista se le reconoce por su capacidad formadora y por su trabajo en el desarrollo de jóvenes talentos. Su paso por los procesos Sub-17 y Sub-20 entre 2018 y 2021 respalda su valía como potenciador de futbolistas.

“Su carrera es ascendente y tuvo sus picos más altos en las selecciones juveniles de Argentina. El Bocha reconstruyó las divisiones menores después de una década perdida, y eso es algo clave”, manifestó Hernán Claus, editor del Diario Olé de Argentina.

Claus considera que Batista fue determinante para devolverle a Argentina el protagonismo internacional en categorías juveniles, luego de que entre 2010 y 2018 no se consiguieran resultados importantes en ese nivel.

Para el comunicador, un elemento trascendental en la vida del hoy entrenador de 55 años es haberse formado en un club considerado cuna del balompié argentino, como Argentinos Juniors.

“Fernando Batista ha hecho una carrera admirable. En un principio fue especialista en fútbol juvenil. Ha logrado resultados deportivos, pero sobre todo humanos, formando no solo futbolistas, sino también grandes personas y profesionales”, resaltó.

Como líder de grupo, al Bocha se le destaca su perfil de maestro en el camerino.

“Es muy cercano al futbolista. En su última experiencia hizo soñar a toda Venezuela con un equipo y una propuesta de juego interesante. Este desafío de dirigir a Costa Rica puede ser muy importante en su carrera. Es una persona tranquila, de valores, de perfil bajo y con buena relación con la prensa”, agregó.

Por su parte, Ezequiel Leone, del medio argentino C5N, dio detalles sobre el estilo de los equipos de Batista.

“Es osado para armar esquemas; no se ata a un solo sistema, sino que se adapta a sus intérpretes. En Argentina se le ve como un entrenador en crecimiento, con potencial para seguir desarrollándose”, señaló.

En esto coincidió Claus.

“Busca equipos ofensivos, pero le gusta variar. No es un entrenador fácil de leer. Además, algo que gana Costa Rica es que se trata de un técnico muy involucrado. Batista está atento a todas las selecciones, no solo a la Mayor”, detalló.

Leone profundizó en la inclinación del nuevo seleccionador tico por brindar oportunidades, al punto de que no duda en incluir juveniles en el primer equipo.

“No tiene mucho recorrido como entrenador de selecciones mayores, pero sí en juveniles. De hecho, cuando ha estado al frente de proyectos mayores, ha basado sus equipos en gente joven. Da espacio y confianza”, puntualizó.

Se espera que Fernando Batista llegue a Costa Rica este fin de semana para integrarse de inmediato a la Selección Nacional y comenzar a preparar los amistosos de marzo, programados para el 27 y 31 de ese mes frente a Jordania e Irán.