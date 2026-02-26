Fernando Batista llega con lista en mano y cambios en la mira para la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica tuvo sus últimas prácticas en noviembre del 2025 para las fechas eliminatorias, ahora volverá a jugar a finales de marzo.

Fernando Bocha Batista aún no ha sido confirmado oficialmente como entrenador de la Selección de Costa Rica, ya que se trabajan los detalles finales de su contrato; sin embargo, el argentino ya se encuentra enfocado de lleno en sus nuevas funciones.

La Nación se adentró en los pasillos del Proyecto Gol para conocer detalles sobre la llegada del timonel, quien espera la próxima semana estar instalado en su oficina afinando la gira a Asia para los encuentros contra Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

Batista llegará a territorio costarricense con un cuerpo técnico de seis integrantes y sumará a dos costarricenses. Existe anuencia para que uno sea el preparador de porteros y el otro un preparador físico, por lo que la Selección contaría con dos encargados del trabajo físico.

En Venezuela, su última experiencia como seleccionador, Batista contó con el asistente Leonardo Cufré, exjugador argentino que participó en la Copa del Mundo 2006 y que tuvo experiencia internacional de primer nivel como futbolista de la AS Roma de Italia.

Cufré también posee conocimiento de la Concacaf, ya que trabajó en la Liga MX como asistente de Tomás Boy en Cruz Azul durante la temporada 2016-2017.

Otro aspecto que valoró la dirigencia costarricense fue su enfoque en selecciones menores. Batista lideró procesos Sub-17 y Sub-20 en Argentina que antecedieron a la selección que ganó la Copa del Mundo 2022.

Ante esto, se considera que puede realizar un trabajo conjunto con el director de Selecciones Nacionales, Rónald González, para encaminar los perfiles de técnicos y jugadores que integren los distintos procesos de selección nacional.

De cara a los partidos de finales de marzo, Batista tiene claro que Costa Rica debe iniciar un proceso de consolidación de una generación que quedó muy golpeada tras fracasar en su intento por clasificar a la Copa del Mundo 2026.

El entrenador tiene muy avanzada una primera convocatoria. De hecho, la presentó a Rónald González durante la entrevista previa a su elección, con el fin de demostrar su conocimiento e interés en el fútbol costarricense.

Este medio supo que en esa lista aparecen nombres de proyección que no tuvieron un papel estelar en el último proceso, pero que ahora figuran en el radar, como Fernán Faerron y Santiago Van der Putten, además de jugadores consolidados como Josimar Alcócer y Warren Madrigal, quienes terminaron como titulares con la Tricolor.

Fernando Batista en una práctica de la selección de Venezuela en 2025. El timonel espera la otra semana ya estar en Costa Rica. (YURI CORTEZ/AFP)

En su informe, Batista también presentó seguimientos realizados tanto por él como por sus colaboradores del torneo nacional y de los legionarios. Incluso, se abordó el papel que podrían desempeñar figuras de experiencia como Francisco Calvo o Keylor Navas.

El arco de la Selección Nacional volvería a estar a cargo de Patrick Sequeira; no obstante, el propio timonel argentino resaltó la importancia de rendirle, en su momento, un homenaje a Keylor Navas.

Sequeira había iniciado el proceso 2026 como el titular, no obstante con la llegada de Miguel Herrera al banquillo patrio para 2025 y el regreso de Navas a la actividad, el DT mexicano decidió tomar de nuevo en cuenta al Halcón, quien en ese entonces era figura del Newell’s de Argentina.

Keylor afrontó el cierre eliminatorio como titular y también regresaron otros nombres de experiencia como Celso Borges y Kendall Waston. Ahora, la Selección sí tendría un recambio sin estos futbolistas.