Fútbol

Fernando Batista llega con lista en mano y cambios en la mira para la Selección de Costa Rica

Fernando Batista estaría en Costa Rica la próxima semana, pero ya trabaja en la nueva Selección Nacional

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
17/11/2025/ Fotos del entrenamiento de la selección nacional de Costa Rica previo a partido ante su similar de Honduras en Proyecto Gol por las eliminatorias al mundial FIFA 2026 / Foto John Durán
La Selección de Costa Rica tuvo sus últimas prácticas en noviembre del 2025 para las fechas eliminatorias, ahora volverá a jugar a finales de marzo. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernando BatistaSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.