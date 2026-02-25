La Selección de Costa Rica ya eligió a su entrenador y es un argentino

Fernando Batista dirigió a Venezuela en el proceso 2026; ahora está muy cerca de llegar a la Selección de Costa Rica.

Fernando Batista, entrenador argentino de 55 años, es el timonel elegido por el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para asumir la Selección de Costa Rica rumbo a la Copa del Mundo 2030.

En la sesión que inició este miércoles 25 de febrero a la 1 p. m., el Ejecutivo, liderado por Osael Maroto, tomó la decisión de darle el equipo a Batista y descartar las propuestas del español Robert Morales y del neerlandés Patrick Kluivert.

Sin embargo, todavía no habrá anuncio oficial, pues resta que el secretario general de la Federación, Gustavo Araya, junto con el presidente federativo Osael Maroto terminen de acordar puntos específicos de la negociación que están pendientes, aunque ya hay acuerdo sobre los detalles más importantes.

La idea es que Batista asuma su cargo la próxima semana, ya que la Selección de Costa Rica tiene partidos amistosos el 27 y 31 de marzo contra Jordania e Irán, respectivamente.

Fernando Batista dirigió a Venezuela en el proceso hacia 2026; sin embargo, no logró clasificar al conjunto sudamericano a la Copa del Mundo.

El técnico argentino fue clave entre 2018 y 2021 de los procesos de selecciones menores albicelestes. Además, trabajó como coordinador de selecciones juveniles de Venezuela cuando José Pékerman fue el entrenador, en 2023.