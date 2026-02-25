Fútbol

La Selección de Costa Rica ya eligió a su entrenador y es un argentino

Ya hay un elegido para asumir como entrenador de la Selección de Costa Rica; vea cuál es el paso que falta antes de hacer el anuncio

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Fernando Batista dirigió a Venezuela en el proceso 2026.
Fernando Batista dirigió a Venezuela en el proceso 2026; ahora está muy cerca de llegar a la Selección de Costa Rica. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernando BatistaSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.