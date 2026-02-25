Este es el entrenador favorito para asumir la Selección de Costa Rica

Fernando Batista estuvo a cargo del proceso 2026 de Venezuela; al final no logró el objetivo de ir a la Copa del Mundo.

El panorama comienza a aclararse en San Rafael de Alajuela. El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) tendrá hoy miércoles una reunión clave a partir de la 1 p. m., en la que hay intención de dejar encaminado el nombramiento del argentino Fernando Batista como entrenador de la Selección de Costa Rica.

Rónald González, director de Selecciones Nacionales, entrevistó la semana pasada a Patrick Kluivert (Países Bajos) y Robert Moreno (España), mientras que el lunes habló con Batista. Como parte de este proceso, ahora debe presentar un informe al Comité Ejecutivo, pero dentro de ese órgano ya hay un favorito: Batista.

Pese a que el proceso inició con Moreno como primera opción, luego de las conversaciones, el plan que presentó el argentino llamó la atención de los federativos, sobre todo porque tiene metodología similar a Gustavo Alfaro, quien fue el seleccionador en la Copa América 2024, donde Costa Rica parecía encaminar con éxito el proceso hacia 2026.

Fernando Batista llegaría a Costa Rica luego de su paso por la selección de Venezuela, donde no logró clasificar a la Copa del Mundo 2026, pero tuvo a la Vinotinto peleando hasta la última fecha.

Aunque la Fedefútbol espera dejar adelantado el nombramiento, no está claro si se pueda hacer oficial este mismo miércoles, ya que el Comité Ejecutivo debe proceder a negociar puntos pendientes, los cuales estarían a cargo del presidente Osael Maroto y del secretario general Gustavo Araya.

Ante esto, la Federación entraría en días clave para cerrar la negociación. La Selección de Costa Rica espera tener la próxima semana una confirmación, ya que el nuevo cuerpo técnico debe entrar a trabajar de inmediato, pensando en los partidos amistosos del 27 y 31 de marzo contra Jordania e Irán, respectivamente.

De hecho, este diario sabe que el argentino ya tiene una lista de “clasificación” de jugadores donde están anotados algunos disponibles, otros que quiere evaluar y algunos a los que ya no tomaría en cuenta para el comienzo del proceso 2030.