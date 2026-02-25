Fútbol

Este es el entrenador favorito para asumir la Selección de Costa Rica

Un entrenador extranjero consiguió marcar diferencia por su forma de trabajo y ganó puntos en las últimas horas para ser el nuevo seleccionador de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Fernando Batista estuvo a cargo del proceso 2026 de Venezuela, al final no logró el objetivo de ir a la Copa del Mundo.
Fernando Batista estuvo a cargo del proceso 2026 de Venezuela; al final no logró el objetivo de ir a la Copa del Mundo. (Federación Venezolana de Fútbol/Federación Venezolana de Fútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaFernando Batista
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.