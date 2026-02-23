Fútbol

Rónald González dice qué falta para escoger al nuevo técnico de la Selección de Costa Rica

El director de Selecciones Nacionales, Rónald González, ya habló con tres técnicos para el puesto

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
La Selección de Costa Rica utilizó su segundo uniforme en el partido ante Haití; ahora se alista para presentar sus nuevas camisas.
La Selección de Costa Rica continúa su proceso de búsqueda de entrenador. Rónald González se reunió con Patrick Kluivert, Robert Morales y Fernando Batista. (Fedefútbol/Fedefútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaRónald González
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.