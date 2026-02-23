Rónald González dice qué falta para escoger al nuevo técnico de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica continúa su proceso de búsqueda de entrenador. Rónald González se reunió con Patrick Kluivert, Robert Morales y Fernando Batista.

El director de Selecciones Nacionales, Rónald González, dio una entrevista en ESPN en la que dio a conocer que ya completó el proceso de entrevistas a entrenadores. González ya habló con el argentino Fernando Batista, último candidato para tomar el puesto.

La semana pasada, González conversó con Patrick Kluivert (Países Bajos) y Robert Moreno (España), y ahora lo hizo con Batista. El director afirmó que deberá presentar un informe el miércoles ante el Comité Ejecutivo para que decidan si votan por uno de ellos como nuevo seleccionador.

“Fue presencial en Panamá, pero ratificamos que es un gran entrenador, es preparado; nos explicó todo el plan, sus proyecciones. Tuvimos una linda conversación de tres o cuatro horas”, afirmó González.

Al ser consultado sobre la percepción que le dejaron los tres timoneles, González fue enfático en que se siente muy tranquilo con el estudio que realizó, ya que, según su matriz de trabajo, pudo encaminar bien la elección final.

“Mi percepción es que he hablado con tres grandes profesionales que han tenido su momento internacional. Los tres salieron de nuestra matriz por su hoja de vida, su trayectoria y por cómo interactúan. Son de una edad en la que tienen energía para entrenar”, recalcó.

Por último, González puntualizó que no tiene un preferido y que ahora la decisión recae en el Comité Ejecutivo, liderado por Osael Maroto.

“Es una decisión del Comité Ejecutivo. Yo el miércoles tendré una exposición y, si están contentos, se elegirá; si no, buscaremos más candidatos. Pero me he topado con tres grandes profesionales”, agregó.

La Selección de Costa Rica ya tiene confirmados dos fogueos en marzo: el 27 contra Jordania y el 31 frente a la República Islámica de Irán, por lo que al plantel patrio le urge la designación del estratega.

Costa Rica también se las verá contra Inglaterra el 10 de junio próximo, en Estados Unidos.