La Selección de Costa Rica sí jugará en marzo y estos serán sus dos rivales mundialistas

La última vez que la Selección de Costa Rica jugó fue en noviembre del 2025, cuando quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 al empatar 0 a 0 contra Honduras.

La Selección de Costa Rica lo logró. El plantel patrio tendrá dos partidos amistosos en el mes de marzo y serán frente a dos selecciones mundialistas de Asia: Irán y Jordania.

En la fecha FIFA que va del 23 al 31 de marzo, el cuadro nacional viajará, en principio, a Jordania para disputar ambos cotejos, aunque existe la posibilidad de jugar en Dubai.

La Nación confirmó que, en las próximas horas, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) hará público el anuncio de estos partidos. De esta forma, también se confirma que las gestiones para nombrar al nuevo DT patrio están muy avanzadas, ya que uno de los requisitos era que la Selección tuviera entrenador para poder afrontar esos compromisos.

De momento, los tres candidatos con más fuerza para asumir el puesto de seleccionador nacional son: Robert Moreno (España), Fernando Batista (Argentina) y Patrick Kluivert (Países Bajos).

Costa Rica ya tiene en su calendario tres partidos ante selecciones mundialistas: Jordania e Irán (marzo) e Inglaterra (junio). Además, se trabaja para cerrar un cuarto juego a mitad de año contra otro combinado que estará en la Copa del Mundo 2026: Colombia.

Mediante un comunicado de prensa, la Fedefútbol informó que los encuentros se efectuarán en Amán, Jordania. La Tricolor enfrentará a la selección de Jordania el próximo 27 de marzo, mientras que el 31 de marzo se medirá ante la selección de la República Islámica de Irán.

“El estadio y los horarios oficiales de ambos encuentros serán confirmados próximamente y se comunicarán a través de los canales oficiales de la FCRF. Estos compromisos marcarán los primeros juegos oficiales del año 2026 para la Selección Mayor Masculina de Costa Rica”, señaló la Fedefútbol.

El encuentro ante la selección de Jordania tendrá un carácter histórico, ya que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

Por su parte, frente a Irán será el tercer enfrentamiento. Los antecedentes registran un empate 0-0 en 2008 y una victoria iraní 3-2 en 2006.

Jordania llega tras finalizar una eliminatoria en la que obtuvo su primera clasificación a una Copa del Mundo, luego de finalizar en el segundo lugar del grupo B de las eliminatorias de la AFC.

Actualmente, ocupa el puesto 64 del Ranking Mundial Masculino de la FIFA y formará parte del grupo J del Mundial 2026, donde enfrentará a las selecciones de Argentina, Austria y Argelia.

La República Islámica de Irán, por su parte, selló su clasificación tras finalizar en el primer lugar del grupo A de las eliminatorias asiáticas, con apenas una derrota en todo el proceso, alcanzando así su séptima participación mundialista.

Actualmente, se ubica en el puesto 20 del Ranking Mundial Masculino de la FIFA y competirá en el grupo G del Mundial 2026, donde se medirá ante las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

La Selección Nacional no logró acceder a la Copa del Mundo 2026, por lo que se convirtió en uno de los combinados más atractivos para foguear a quienes sí estarán en la cita del orbe.