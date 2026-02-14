Fútbol

Contra un mundialista y fuera del país: el plan urgente de la Selección de Costa Rica para marzo

La Selección de Costa Rica corre para no perder la fecha FIFA de marzo

Por Esteban Valverde
La Selección de Costa Rica afronta un partido nada fácil contra Surinam en la Copa Oro. Manfred Ugalde anotó de penal.
La Selección de Costa Rica podría volver a la actividad en marzo. Una selección de Asia se interesa por jugar contra 'La Sele'. En la imagen se ve a Manfred Ugalde en la Copa Oro 2025, en el juego que se le ganó 4 a 3 a Surinam. (Prensa FCRF/Fotografía)







Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

