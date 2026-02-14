Contra un mundialista y fuera del país: el plan urgente de la Selección de Costa Rica para marzo

La Selección de Costa Rica podría volver a la actividad en marzo. Una selección de Asia se interesa por jugar contra 'La Sele'. En la imagen se ve a Manfred Ugalde en la Copa Oro 2025, en el juego que se le ganó 4 a 3 a Surinam.

La Selección de Costa Rica está muy cerca de salvar la fecha FIFA de marzo. Ante la rapidez con la que se ha movido el director de Selecciones Nacionales, Rónald González, para buscar al nuevo entrenador, la Fedefútbol también acelera el paso para no desperdiciar la oportunidad de jugar en la primera ventana del 2026.

De hecho, se trabaja contrarreloj para que el equipo patrio tenga a su timonel lo antes posible. Una posibilidad que se analiza a lo interno del Comité Ejecutivo es que el seleccionador, si todo avanza bien en las conversaciones, sea elegido en la próxima sesión del órgano, con el fin de que pueda comenzar a trabajar en el tercer mes del año.

La Tricolor recibió en los últimos días una invitación para viajar a Asia y disputar un amistoso contra una selección que estará en la próxima Copa del Mundo, como parte de la preparación de dicho combinado. El partido, de concretarse, se jugaría entre el 23 y el 31 de marzo.

De Asia, los equipos mundialistas son Arabia Saudita, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán y Australia (selección que compite en esta confederación pese a pertenecer geográficamente a Oceanía).

De estos, los que ya tienen partidos contra rivales de Concacaf definidos son Corea del Sur y Catar. Los coreanos están en el grupo de México, mientras que Catar comparte zona con Canadá.

De momento, una fuente de la Fedefútbol le aseguró a La Nación: “Queremos jugar y que la competencia se mantenga pensando en el proceso 2030, por lo que, si todo se acomoda, lo ideal es aprovechar la fecha. El fogueo no está firmado todavía”.

La Selección Nacional ya tiene confirmado otro amistoso para junio contra Inglaterra en Estados Unidos, específicamente el 10 de ese mes. Para esa misma fecha FIFA, cercana al Mundial, la Nacional también podría jugar en territorio norteamericano ante Colombia.

El año mundialista comienza a sumarle rivales a Costa Rica, pese a la ausencia de la justa del orbe.