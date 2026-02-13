Esta es la terna final para elegir al nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica

Este viernes Rónald González, Director de Selecciones de Nacionales, brindó un informe al Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), donde dio a conocer la terna de técnicos de la que saldrá el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica.

Aunque no se confirmaron de forma oficial los nombres, La Nación confirmó por fuentes del Comité Ejecutivo que se trata de los siguientes entrenadores: Patrick Kluivert (Países Bajos), Roberto Moreno (España) y Alexandre Guimaraes (Costa Rica).

Kluivert tiene 49 años y en su carrera como jugador pasó por destacados clubes a nivel mundial como el FC Barcelona (España), el Milán de Italia, el Newcastle de Inglaterra, entre otros.

Respecto a su conocimiento de Concacaf, el exdelantero cuenta con la experiencia de dirigir a Curazao en dos ocasiones en la eliminatoria de Concacaf: en el camino a Rusia 2018 y también en 2016; no obstante esta última vez decidió dejar el puesto al recibir una oportunidad de dirigir en las divisiones menores del Ajax de Países Bajos.

Del 2019 al 2021 fue el director formativo del Barcelona. Su última experiencia como entrenador fue en la selección de Indonesia, donde no logró el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

“A partir de ahora, el Comité Ejecutivo y mi persona comenzamos a trabajar para poder escoger uno de esos tres. Buscamos a un técnico que haya trabajado en procesos de Selección, que conozca las ventanas FIFA, que tenga experiencia en selecciones, en las elimintorias especialmente, entre muchas otras cosas”, describió Rónald González en declaraciones a TigoSports.

Noticia en desarrollo.