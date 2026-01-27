Puro Deporte

Rónald González confirma nombres de técnicos que podrían dirigir a la Selección de Costa Rica

El timonel fue presentado como nuevo Director de Selecciones Nacionales

Por Milton Montenegro

Rónald González arrancó funciones como nuevo Director de Selecciones Nacionales. El técnico no solo fue presentado este martes por Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, sino que confirmó que está inmerso en la búsqueda del nuevo entrenador de la Tricolor.








Ronald GonzalezSeleccionm de Costa Rica
