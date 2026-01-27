Rónald González confirma nombres de técnicos que podrían dirigir a la Selección de Costa Rica

Rónald González arrancó funciones como nuevo Director de Selecciones Nacionales. El técnico no solo fue presentado este martes por Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, sino que confirmó que está inmerso en la búsqueda del nuevo entrenador de la Tricolor.

“Asumo con mucha responsabilidad y optimismo este puesto. Vengo con toda la intención de hacer las cosas bien, con la ilusión de generar un cambio desde el punto de vista estructural, y le pido a Dios que me dé la sabiduría para enfrentar este cargo. Espero volver a un Mundial, al del 2030”, dijo Rónald en sus primeras declaraciones en sus nuevas funciones, puesto que en el pasado ocuparon el argentino Claudio Vivas y el mexicano Ignacio Hierro.

- El tema de la elección del nuevo técnico de la Selección es lo más mediático en este instante.¿Ya ha ido perfilando quién puede ser el entrenador?

- Entendemos que hay una urgencia. Hay una directriz para empezar esa búsqueda del timonel de la Selección Mayor. Estamos trabajando en una matriz para presentar los perfiles al Comité Ejecutivo. Somos conscientes de que esto es lo que la gente espera, pero vamos a tomar las cosas con calma, porque deseamos tomar la mejor decisión. Estructuramos el mejor perfil para traer al técnico que dirija a la Selección.

¿Cómo va a ser la escogencia del nuevo técnico, en cuanto al perfil y metodología de juego?

- Como dije antes, estamos elaborando una matriz; prácticamente la tengo lista. Queremos un técnico que sea flexible en sistemas, que les dé oportunidad a los jóvenes y que podamos desarrollar a esos talentos en la Selección Mayor.

“Buscamos una persona que tenga una buena relación con la prensa, esté preparada y tenga experiencia en selecciones. Tenemos un montón de aspectos que hemos evaluado para el técnico y esperamos encontrar el perfil idóneo. Tengo perfiles en mi computadora que me han enviado, y debo encontrar opciones que vayan de la mano con las características del nuevo entrenador”.

¿Entre sus candidatos hay costarricenses? ¿Se puede tomar en cuenta, por ejemplo, a Jeaustin Campos, Alexandre Guimarães y Óscar Ramírez?

- De nombres no puedo hablar, y esos tres que me menciona son entrenadores que han hecho cosas importantes en nuestro fútbol, por lo que pueden ser considerados dentro de esa matriz. Hay técnicos internacionales que me han enviado sus currículums desde Sudamérica y Europa. Lo importante es idear el modelo y estilo de esa persona, tratar de no equivocarnos y encontrar ese perfil con la aprobación del Comité Ejecutivo. Son tres nombres interesantes, y uno, dos o los tres que me mencionó tienen posibilidades.

Rónald González presentado como nuevo Director de Selecciones. Aquí junto a Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

- ¿En la escogencia del técnico es mejor volver a un nacional, debido a que los últimos cinco fueron extranjeros?

- No descarto a los técnicos nacionales, entre las opciones van a estar nacionales y extranjeros, pero esto no se trata de nacionalidades, sino de escoger a la persona más capaza y con más requisitos. Como nacional no tengo reparo en presentar dos o tres candidatos, también hay muy buenos en el país y en los curriculums que me han enviado, pueden ser partícipes de esta matriz.

¿Garantiza que el nuevo técnico de la Selección esté fijo para la fecha FIFA de marzo?

- Después de esta actividad, vamos a ir a trabajar para analizar este tipo de decisiones. Tenemos que ir apurándonos con esto de la matriz.

- ¿Usted solo será Director Deportivo, o en algún momento podemos verlo en el banquillo, ya sea en un fogueo, o ante una oferta de un equipo?

Eso ya me lo han preguntado, definitivamente no. Tuve la reunión con la comisión que me entrevistó para el puesto y le externé a Leonardo Vargas y a Sergio Hidalgo, que esta oportunidad de ser director deportivo es aparte de ser entrenador. Me comprometí que en este proceso no iba a ser entrenador, siempre y cuando contara con la confianza del Comité Ejecutivo, no voy a aceptar una oferta como técnico, hasta que termine mi compromiso en el 2030, si Dios lo permite.