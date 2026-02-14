Muere famosa influencer tras grabarse comiendo ‘cangrejo diablo’: uno de sus amigos también falleció

Emma Amit, de 51 años, se dedicaba a compartir en sus redes sociales contenido sobre la gastronomía filipina.

La influencer gastronómica filipina Emma Amit murió tras ingerir un cangrejo altamente venenoso, conocido popularmente como “cangrejo diablo”.

La creadora de contenido, de 51 años, se grabó el 4 de febrero mientras recolectaba y cocinaba ejemplares del Zosimus aeneus, una especie tóxica de crustáceo hallada en las aguas del océano Índico y el Pacífico tropical, especialmente en costas filipinas.

En el video —publicado en sus redes sociales— Amit mostraba cómo capturaba cangrejos, caracoles y mariscos cerca de su hogar en Puerto Princesa, Palawan, antes de preparar uno de los crustáceos para su consumo.

Poco después de comer el cangrejo, la mujer perdió el conocimiento. Según declaraciones del jefe de las embarcaciones locales, Laddy Gemang, al medio ABS-CBN, Amit fue trasladada de emergencia al hospital, pero no logró sobrevivir. Murió dos días después, al igual que un amigo suyo que también probó el mismo cangrejo.

El 'cangrejo diablo' es el más venenoso de Filipinas. (Tomada de redes sociales)

Durante la investigación, las autoridades encontraron en su vivienda los caparazones de siete cangrejos, aparentemente de la misma especie. Los expertos advierten que el Zosimus aeneus contiene una mezcla de potentes toxinas capaces de causar la muerte en cuestión de horas.

De acuerdo con la plataforma científica iNaturalist, el “cangrejo diablo” es el más venenoso de Filipinas, responsable de una elevada tasa de mortalidad entre quienes lo consumen.

Emma Amit era conocida en redes sociales por compartir videos de pesca y recetas familiares, mostrando su vida cotidiana junto a su esposo e hijos. Su fallecimiento encendió alertas en la región.

“Es vital reconocer este tipo de cangrejo y evitar consumirlo”, advirtió Gemang. “Puede ser mortal incluso en pequeñas cantidades”, concluyó.