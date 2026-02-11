Viva

Muere a los 28 años famoso futbolista que cautivó a todos con su historia

Antes de fallecer, el deportista encabezó una campaña de recaudación que logró reunir más de ¢526 millones, destinados a la búsqueda de una cura contra el cáncer

Por Fátima Jiménez
Xisco Quesada
Xisco Quesada tenía 28 años y era padre de dos niños. (LN con imágenes suministradas )







Fátima Jiménez

