Muere a los 28 años famoso futbolista que cautivó a todos con su historia

El futbolista español Xisco Quesada, quien compartió abiertamente su batalla contra el cáncer y logró inspirar a miles de personas con su fortaleza y optimismo, falleció este miércoles a los 28 años.

Formado en el fútbol regional balear (Islas Baleares), el delantero pasó por diversos clubes de Mallorca: vistió las camisetas del Platges de Calvià y del Ferriolense y, además, militó en equipos como el Atlético Rafal, el Génova, la UD Alaró y el Colegio San Pedro.

El también influencer fue diagnosticado con cáncer de páncreas con metástasis el 5 de junio de 2025 y desde entonces empezó a compartir sus vivencias con esta enfermedad en sus redes.

La noticia se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se publicó un emotivo mensaje: “Sus últimos meses los pasó en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde luchó hasta el final con valentía y rodeado del amor de su familia. Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles”, se lee en el texto.

Durante los últimos meses, Quesada, padre de dos niños, se había convertido en un referente en redes sociales, no solo por narrar con sinceridad su proceso médico, sino también por impulsar una campaña de recaudación que superó los 902.000 euros (¢526 millones, aproximadamente) gracias a las donaciones de más de 44.600 personas.

El joven anunció que destinaría un 70% por ciento de los fondos a financiar investigaciones que busquen una cura para el cáncer de páncreas, la enfermedad que finalmente le arrebató la vida.

Entre quienes contribuyeron se encontraban personalidades como el actor Miguel Ángel Silvestre y el reconocido futbolista español Antonio Sánchez.

Tras conocerse su fallecimiento, la Federación de Fútbol de las Islas Baleares expresó su pesar y rindió homenaje al joven deportista, destacando que “su ejemplo de fortaleza y su actitud ejemplar ante la adversidad permanecerán para siempre como inspiración para todas las generaciones venideras del fútbol balear”.

El recuerdo de Xisco Quesada perdurará como una historia de lucha, esperanza y amor que trascendió más allá del deporte.