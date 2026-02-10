Viva

Muere legendario actor mexicano, a los 88 años

La muerte ocurrió solo una semana después del fallecimiento de uno de sus excompañeros de reparto en la cinta ‘Apocalypto’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Lazo negro
El cine mexicano despide a uno de los pioneros de la acción, cuya carrera brilló en producciones tanto nacionales como internacionales. (Freepik)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jaime 'Sammy' Ortiz OliverSammy Ortiz
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.