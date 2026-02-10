Murió famoso actor y querido personaje de ‘Will and Grace’

'Will and Grace' fue una de las comedias de televisión más queridas por el público.

La televisión y la comedia internacional están de luto al conocer la noticia de la muerte de un querido actor estadounidense que brilló con su humor e histrionismo en series como Will and Grace, Everybody Loves Raymond, Family Matters y en la película Men in Black, en la que interpretó al agente Bee.

Se trata del intérprete Charles C. Stevenson, quien le dio vida a Smitty, el barman, en Will and Grace, quien fuera reconocido como “el confidente silencioso” de los dramas de los protagonistas. El artista ejecutó el papel hasta la última temporada, cuando él tenía 89 años, explicó la revista Variety.

Como detalle curioso, según la publicación estadounidense, Stevenson consiguió su primer papel importante a los 76 años, cuando interpretó a un sheriff en la película Snow Buddies, de Disney.

Charles C. Stevenson, le dio vida a Smitty, el barman, en 'Will and Grace'. El actor falleció el 19 de enero a los 95 años. (AFP)

Otras apariciones de Stevenson frente a las pantallas las tuvo en Murder, She Wrote, Glee y Bunheads, entre otras.

Stevenson falleció el 19 de enero, a los 95 años; sin embargo, hasta ahora es cuando se conoce sobre el deceso. Según los reportes, murió por causas naturales.