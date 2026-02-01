Murió destacado actor de ‘La reina del sur’: su fallecimiento tomó por sorpresa a muchos

El actor mexicano Gerardo Taracena destacó en la película 'Apocalypto' de Mel Gibson, en el papel de Ojo de Lobo.

El cine y la televisión internacionales están de luto con el anuncio de la muerte de un importante actor mexicano, quien destacó en grandes producciones como la película Apocalypto, de Mel Gibson, y la afamada serie La reina del sur.

Se trata del intérprete Gerardo Taracena, quien falleció este sábado 31 de enero a los 55 años, confirmaron medios como Univisión e Infobae. Univisión explicó que el fallecimiento tomó por sorpresa a amigos y colegas del artista, ya que no se había informado de algún padecimiento previo al deceso.

Taracena nació en Ciudad de México y estudió actuación en el Centro Universitario de Teatro, agregó el medio estadounidense. Su trabajo tomó relevancia gracias a la interpretación de Ojo de Lobo, en Apocalypto; además, también fue parte de otras grandes producciones como The Mexican, junto a Brad Pitt, agregó Univisión.

Gerardo Taracena falleció a los 55 años. Su muerte tomó por sorpresa a sus amigos y colegas, ya que no se había reportado enfermo. (Facebook)

En televisión, su carrera abarcó participaciones en títulos como Capadocia, El señor de los cielos, Narcos: México y Las Aparicio. En La reina del sur personificó a César Batman Güemes.

Infobae explicó que, además de su trayectoria actoral, Taracena también dio pasos importantes en la música con su agrupación Los Jilgueros de Rosarito.