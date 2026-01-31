Viva

Murió reconocido actor de la serie ‘Sanford and Son’ luego de complicaciones con el cáncer

El también escritor estadounidense tenía 79 años

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Demond Wilson es recordado principalmente por interpretar a Lamont Sanford en la serie de la cadena NBC Sanford and Son, emitida entre 1972 y 1977.
Demond Wilson es recordado principalmente por interpretar a Lamont Sanford en la serie de la cadena NBC Sanford and Son, emitida entre 1972 y 1977. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Demond WilsonSanford and Son
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.