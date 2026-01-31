Murió reconocido actor de la serie ‘Sanford and Son’ luego de complicaciones con el cáncer

Demond Wilson es recordado principalmente por interpretar a Lamont Sanford en la serie de la cadena NBC Sanford and Son, emitida entre 1972 y 1977.

Demond Wilson, actor estadounidense y coprotagonista de la comedia televisiva Sanford and Son, murió este viernes 30 de enero en su casa en Palm Springs, California, a los 79 años. Su hijo, Demond Wilson Jr., confirmó a TMZ que el fallecimiento ocurrió por complicaciones relacionadas con el cáncer.

Esta pérdida marca el fin de una era para los seguidores de la televisión de los años setenta.

El publicista del actor, Mark Goldman, informó: “La familia de Demond Wilson está profundamente consternada por su fallecimiento y solicita privacidad durante este momento de duelo”. Agregó que su pérdida “es profundamente sentida” tras haber trabajado con él durante quince años.

Wilson, cuyo nombre real era Grady Demond Wilson, interpretó a Lamont Sanford en la serie de NBC emitida entre 1972 y 1977, junto al comediante Redd Foxx. También participó en The New Odd Couple y en la comedia Baby… I’m Back!.

Nació en Valdosta, Georgia, y creció en Nueva York. Inició su carrera artística en el Teatro Apollo de Harlem. Tras su etapa como actor, escribió libros cristianos y ejerció como ministro religioso. Dejó seis hijos junto a su esposa, Cicely Johnston.