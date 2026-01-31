Murió influencer chino mientras dormía luego de presentar señales físicas inusuales

El influencer chino de culturismo Bi Jiaqi, de 26 años, murió de forma repentina mientras dormía. El fallecimiento ocurrió este viernes 30 de enero por la mañana, según medios asiáticos.

Horas antes del incidente, el creador de contenido conversó con amigos en línea y habló sobre su próxima competencia de fisicoculturismo. Nada hacía prever un desenlace inmediato.

Sin embargo, personas cercanas indicaron que Jiaqi no lucía bien en días anteriores y atribuyeron su estado a la fatiga del entrenamiento. Luego notaron señales físicas inusuales.

En imágenes recientes, sus labios aparecieron de color morado y sus ojos indicaban cansancio severo. También se le observaban vasos sanguíneos abultados en el cuello, según reportó el Daily Mail. La causa exacta de muerte todavía no ha sido anunciada.

Jiaqi residía en Ningbo, al este de China, y era una figura popular en la red social Weibo; allí compartía rutinas exigentes y sus avances físicos.

Recientemente, el influencer compró una vivienda donde planeaba albergar una reunión con sus amigos tras una competencia; empero, murió antes de concretar el encuentro.