Murió influencer chino mientras dormía luego de presentar señales físicas inusuales

Según se reportó, el joven de 26 años mostró signos preocupantes como los labios morados

Por Fiorella Montoya
Bi Jiaqi murió mientras dormía.
Bi Jiaqi
