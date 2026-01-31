Murió destacado periodista colombiano quien sufrió atentados por denunciar al crimen organizado

El periodista fallecido destacó por su trabajo en la investigación. Fue figura de la cadena internacional Univisión.

El periodismo internacional está de luto este viernes 30 de enero con la lamentable noticia de la muerte de uno de sus más destacados representantes en el ámbito latinoamericano.

Este viernes 30 de enero se comunicó el fallecimiento del comunicador colombiano Raúl Benoit, a los 65 años. La información fue confirmada por Felipe Benoit, hijo del periodista, quien escribió en redes sociales un sentido mensaje de despedida a quien fuera uno de los rostros más reconocidos de medios internacionales como Univisión y el programa Aquí y ahora.

“Partió de este mundo a causa de las secuelas de un accidente cerebrovascular y el avance del Párkinson; eligió partir y se fue en paz rodeado de amor”, explicó Felipe.

Univisión también dio cuenta del fallecimiento. En una nota que publicaron mencionaron la trayectoria de Benoit como un destacado periodista de investigación, que trabajó en su medio y en El País y Occidente de Cali.

El periodista colombiano Raúl Benoit falleció a los 65 años tras luchar contra el Párkinson. (Facebook)

El periódico colombiano El Espectador manifestó que, debido a su ejercicio y a las denuncias que realizó sobre la cercanía de sectores políticos y el narcotráfico en su país natal, Benoit residía en Estados Unidos después de haber sufrido atentados en su contra, por lo cual decidió exiliarse.

La trayectoria de Benoit abarcó más de 40 años en las lides del periodismo investigativo.