Famosa periodista fallece a los 62 años: ‘Gracias vida por todo lo que me has dado’

La reconocida periodista ecuatoriana María Belén Loor Dávalos, exdirectora regional de Noticias de TC Televisión, falleció este domingo en Quito a los 62 años. Su partida deja un profundo vacío en el periodismo ecuatoriano, pero también un legado marcado por la pasión, la ética y el compromiso con la verdad.

Semanas antes de su fallecimiento, Loor compartió un mensaje que hoy adquiere un valor conmovedor para sus allegados y seguidores. “Gracias vida por todo lo que me has dado”, escribió en noviembre en su cuenta de Instagram. En la publicación, aparece sonriente junto a su familia, a quienes describía como su “lugar seguro”.

Tras su partida, esas palabras resonaron con una nueva fuerza, transformándose en un mensaje de amor y gratitud hacia la vida que reflejaba la esencia de quien fue una mujer luminosa, íntegra y profundamente humana.

Esta fue la imagen junto a su familia con la que María Belén Loor Dávalos expresó gratitud a la vida. (Tomada de redes sociales)

Según la prensa local, en julio de 2025, María Belén Loor se retiró de TC Televisión después de 34 años de destacada trayectoria profesional, de los cuales 20 los dedicó a liderar el departamento de Noticias.

Su voz, firme pero cercana, se convirtió en una de las más respetadas del periodismo televisivo ecuatoriano. En 2024 recibió el Premio Eloy Alfaro a la Trayectoria Periodística, otorgado por la Unión Nacional de Periodistas (UNP), un reconocimiento a su invaluable contribución a la comunicación nacional.

Hoy, colegas, familiares y espectadores la recuerdan no solo por su impecable carrera, sino por la calidez con la que tocó tantas vidas. Su legado perdura en cada historia contada con verdad y corazón.