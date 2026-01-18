Viva

Famosa periodista fallece a los 62 años: ‘Gracias vida por todo lo que me has dado’

La comunicadora se retiró en 2025, luego de 34 años de una destacada trayectoria profesional

Por Fátima Jiménez
María Belén Loor Dávalos
María Belén Loor Dávalos, destacada periodista ecuatoriana, falleció pocos meses después de haberse retirado de su carrera profesional. (LN con imágenes de redes sociales )







