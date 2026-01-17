Muere exactriz infantil de Nickelodeon en trágico accidente en Nueva York

Kianna Underwood actuó en 'All That' y dio voz a un personaje de 'Little Bill'.

La exactriz de Nickelodeon, Kianna Underwood, murió la mañana de este viernes en Brooklyn, Nueva York, luego de ser golpeada por un vehículo, según informó el medio TMZ.

Ese medio indicó que la mujer, de 33 años, “sufrió un trauma severo en la cabeza y el torso cuando un vehículo gris, conducido por un desconocido, viajaba hacia el oeste por Pitkin Avenue y la golpeó mientras cruzaba la calle en Pitkin y Mother Gaston Blvd”.

El conductor se dio a la fuga y no se ha dado a conocer si hubo algún detenido.

Underwood participó en siete episodios de la serie All That en 2005, durante su última temporada. El programa fue uno de los espacios más populares de Nickelodeon. Compartió pantalla con figuras como Amanda Bynes, Nick Cannon y Kenan Thompson.

La actriz también formó parte de la serie animada Little Bill. Prestó su voz al personaje de Fuchsia Glover en 23 episodios emitidos entre 1999 y 2004. Además, actuó en la película independiente La mujer de 24 horas y colaboró en producciones televisivas animadas.