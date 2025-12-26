Exactor infantil de serie de Nickelodeon apareció en situación de calle y fue trasladado para recibir atención médica urgente

El actor Tylor Chase, recordado por su papel en Manual de supervivencia escolar de Ned, entró en un hospital del sur de California después de que un grupo de allegados y figuras públicas se movilizara para ofrecerle ayuda. Su caso tomó relevancia mundial tras difundirse un video en el que un seguidor lo reconoció en situación de calle.

Jacob “Jake” Harris, influenciador y empresario de Los Ángeles, informó que logró contactar a un centro especializado en crisis que aceptó evaluarlo ese mismo día. Indicó que el equipo profesional concluyó que Chase necesitaba atención inmediata, por lo que coordinó su traslado a un hospital para un tratamiento de 72 horas.

Harris aseguró que el joven actor recibía cuidados adecuados y comentó que su condición proyectaba un panorama alentador. Señaló que Chase dependía de que alguien interviniera para sacarlo del deterioro en el que se encontraba.

El también actor Daniel Curtis Lee, quien compartió elenco con Chase en la serie de Nickelodeon, confirmó que el padre del joven pidió a Harris que hiciera todo lo posible para asistirlo. Explicó que la familia se mantuvo atenta al proceso.

El influenciador mantenía contacto con Shaun Weiss, intérprete de la franquicia Nosotros Somos los Campeones y figura que enfrentó dificultades asociadas al consumo de sustancias. Weiss indicó que deseaba localizar a Chase porque había recibido múltiples mensajes que relataban su situación. Añadió que un grupo de amigos consiguió una vacante en un centro de desintoxicación y un espacio para un tratamiento prolongado. La primera gestión no prosperó porque el actor accedió únicamente a trasladarse a un hotel y rechazó opciones clínicas.

Weiss afirmó que Harris intentó construir un vínculo con Chase, aunque señaló que el estado emocional del actor dificultaba ese acercamiento. También explicó que Chase mostró disposición inicial hacia un proceso de desintoxicación, pero el miedo influyó en su decisión y declinó el ingreso. No obstante, tanto Weiss como Harris aseguraron que el objetivo principal seguía enfocado en retirarlo de las calles.

El caso de Chase se volvió viral a inicios de semana, cuando un seguidor lo reconoció y le facilitó comida y una capa para la lluvia. El video circuló ampliamente y generó preocupación entre antiguos compañeros de trabajo, quienes lo alentaron a buscar apoyo profesional.

