Viva

Exactor infantil de serie de Nickelodeon apareció en situación de calle y fue trasladado para recibir atención médica urgente

El actor recibió apoyo urgente de allegados y especialistas para estabilizar su estado de salud

Por O Globo / Brasil / GDA
Tylor Chase permanece en un hospital tras una intervención que buscó protegerlo y retirarlo de las calles.
Tylor Chase permanece en un hospital tras una intervención que buscó protegerlo y retirarlo de las calles. (O Globo/GDA)







notas iaJGGNickelodeonManual de supervivencia escolar de NedTylor Chase
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

