Famoso cantante muere en pleno vuelo hacia Estados Unidos

El cantante padecía algunas dolencias antes de su muerte, según confirmó una persona cercana

Por Fátima Jiménez
Félix Rosario
Félix Rosario falleció mientras viajaba en un vuelo que partió de República Dominicana con destino a Estados Unidos.​ (LN con imágenes suministradas)







Fátima Jiménez

