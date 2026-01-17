Famoso cantante muere en pleno vuelo hacia Estados Unidos

Félix Rosario falleció mientras viajaba en un vuelo que partió de República Dominicana con destino a Estados Unidos.​

El reconocido bachatero dominicano Félix Rosario, conocido artísticamente como “Tu negrito consentido”, falleció el pasado miércoles a los 54 años, mientras viajaba en un vuelo desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hacia Nueva Jersey, Estados Unidos.

La noticia del deceso trascendió el viernes, luego de que Miguel de Jesús Rodríguez, amigo cercano del artista, confirmara públicamente su muerte. Según relató Rodríguez, días antes del viaje, Rosario había presentado problemas de salud que lo mantenían preocupado.

De acuerdo con versiones preliminares, fue su madre quien lo convenció de viajar a Estados Unidos para someterse a una valoración médica. Sin embargo, el cantante perdió la vida durante el trayecto aéreo.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de su fallecimiento. No obstante, Rodríguez señaló que Félix Rosario venía experimentando dolores en el pecho y otras molestias que podrían estar relacionadas con su muerte.

Félix Rosario alcanzó popularidad en la escena bachatera con temas como El gatico y Déjame volver, canciones que consolidaron su carrera y le ganaron el cariño de la comunidad dominicana, tanto en su país natal como en Estados Unidos.