Muere vocalista de grupo Sin Fronteras luego de fuerte lucha contra el cáncer

La agrupación dominicana lamentó el fallecimiento del cantante y le dedicó un emotivo mensaje

Por Fiorella Montoya
Reymond Durán, cantante del grupo Sin Fronteras, murió este miércoles 14 de enero de 2026. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado oficial de la banda.
