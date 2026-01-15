Muere vocalista de grupo Sin Fronteras luego de fuerte lucha contra el cáncer

Reymond Durán, cantante del grupo Sin Fronteras, murió este miércoles 14 de enero de 2026. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado oficial de la banda.

El artista dominicano Reymond Durán, vocalista del grupo musical Sin Fronteras, falleció la tarde de este miércoles 14 de enero de 2026, luego de enfrentar complicaciones de salud que lo afectaron durante un periodo prolongado, entre ellos el cáncer.

La noticia la confirmó la propia agrupación mediante una publicación en sus redes sociales. Los músicos expresaron su pesar por la pérdida del cantante y resaltaron su importancia dentro del proyecto musical.

“Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música”, indicó el comunicado.

El mensaje también destacó la entrega artística y el valor humano del intérprete, a quien describieron como una figura clave en la historia del grupo. “Fue un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional”.

La banda agradeció las muestras de apoyo recibidas tras darse a conocer el fallecimiento. “Agradecemos profundamente el cariño, el respeto y la solidaridad que hemos recibido en este momento tan difícil”, señaló el texto difundido.

Sobre los actos fúnebres y homenajes, Sin Fronteras informó que comunicará los detalles en los próximos días.

El mensaje cerró con una despedida muy emotiva para quien fue una de las voces más representativas del grupo. “Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo. Paz a su alma. Familia Sin Fronteras”, concluyó el comunicado.