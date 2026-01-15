Viva

Músico Carlos Cruz sufrió infarto cerebrovascular; su esposa pide oraciones

El vocalista del grupo ‘Los Huracanes’, quien reside en Costa Rica, se encuentra en sala de shock según informó la mujer

Por Fiorella Montoya
Carlos Cruz permanece en sala de shock tras sufrir un infarto cerebrovascular isquémico, según informó su esposa.
Carlos Cruz
Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

