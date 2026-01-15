Músico Carlos Cruz sufrió infarto cerebrovascular; su esposa pide oraciones

Carlos Cruz permanece en sala de shock tras sufrir un infarto cerebrovascular isquémico, según informó su esposa.

La esposa del músico Carlos Cruz, vocalista de la agrupación Los Huracanes, solicitó oraciones por la salud del artista, quien permanece en sala de shock tras sufrir un infarto cerebrovascular isquémico.

Ivonne Arley compartió el mensaje la mañana de este jueves 15 de enero mediante su cuenta de Facebook, donde informó sobre la condición médica de su esposo y pidió apoyo espiritual en este momento crítico.

“Solo pido sus oraciones. Tengo a mi esposo (C. Cruz) en sala de shock. Infarto cerebrovascular isquémico. Confío en Dios”, escribió Arley en la publicación.

Según el diario La Teja, el músico estaría internado en el hospital Calderón Guardia, en San José.

Carlos Cruz es un músico dominicano que reside en Costa Rica desde hace 30 años. Durante ese tiempo desarrolló su carrera artística en el país y se consolidó como una figura reconocida dentro del ámbito musical tropical.

En los últimos meses, el cantante participó de forma activa en las presentaciones en vivo de Los Huracanes, durante los conciertos interactuó con el público y aportó energía al espectáculo, lo que generó cercanía con los seguidores de la agrupación.

El estado de salud del vocalista ya había generado preocupación en el 2024, cuando sufrió un fuerte quebranto médico que lo obligó a alejarse temporalmente de los escenarios.

Hasta el momento, la familia no brindó nuevos detalles sobre la evolución clínica del artista.