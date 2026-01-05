Muere cantante y guitarrista Adrián Goizueta

El cantante, compositor y guitarrista argentino‑costarricense Adrián Goizueta falleció este lunes 5 de enero a los 74 años dejando un legado de música, letras y cientos de recuerdos con otros músicos ticos y de la región.

Su fallecimiento lo confirmó a La Nación su amigo cercano Alfredo Chino Moreno.

Nacido en el barrio porteño de San Telmo, Goizueta se exilió en Costa Rica a finales de la década de los años 70, huyendo de la dictadura militar argentina. Llegó al país cuando tenía 21 años y pronto se vinculó activamente con la escena cultural costarricense.

Se naturalizó costarricense y, con humor y cariño, solía llamarse a sí mismo “argentico”, una mezcla de argentino y tico.

“Todos los jóvenes éramos sospechosos, era difícil. Vine directamente (a Costa Rica) conociendo a alguna gente que me guio”, recordó en entrevista en agosto de 2021 con La Nación.

Una propuesta única: Grupo Experimental

Desde su llegada a Costa Rica, Goizueta se dedicó por completo a la música y a la enseñanza de este arte. Fue profesor en el Conservatorio Castella y en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

En suelo costarricense también fundó el Grupo Experimental, proyecto con el que desarrolló una propuesta única de fusión entre trova, jazz, rock, tango y folclore latinoamericano. Durante más de 25 años, el grupo grabó discos, ofreció conciertos y se convirtió en una escuela viva para nuevas generaciones de músicos locales.

“Mi país es Costa Rica; eso no quiere decir que reniegue mi tierra, pero he vivido muchos años significativos acá. Lo más hermoso de todo ocurrió no solo por lo que logramos como grupo, sino por el taller que fue y sigue siendo el Grupo Experimental”, expresó en 2021 a este diario.

Adrián Goizueta fue uno de los músicos más prominentes en la escena costarricense. (Instagram)

El legado de compromiso y arte de Adrián Goizueta

Adrián Goizueta fue un incansable transformador de la música latinoamericana contemporánea. Su estilo combinaba canción de autor con letras de fuerte contenido social y humanista.

A lo largo de su carrera colaboró con destacados artistas como Luis Eduardo Aute, Víctor Heredia y Luis Enrique Mejía Godoy, entre otros referentes de la canción latinoamericana.

“El mayor premio —decía Goizueta a La Nación en 2021— es que me reconozcan incluso los artistas de los grupos más conocidos de este país. Ese reconocimiento es muy grande; no puedo ser más afortunado”.

La música latinoamericana despide hoy a un creador apasionado que, desde Costa Rica, hizo de la fusión cultural su identidad y su refugio.