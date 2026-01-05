Viva

Muere cantante y guitarrista Adrián Goizueta

El artista tenía 74 años; su muerte fue confirmada por uno de sus amigos

Por Fátima Jiménez , Jessica Rojas Ch., y Fiorella Montoya
Malpais, Adrián Goizueta y Luis Enrique Mejía Godoy se presentarán el 17 y 18 de noviembre en el Teatro Melico Salazar.
Adrián Goizueta falleció este lunes a los 74 años. (Archivo. )







Adrián GoizuetaObituario 2026
