Muere reconocido cantante colombiano de música regional en accidente aéreo: esto es lo que se sabe

El reconocido cantante colombiano de música popular, Yeison Jiménez, falleció la tarde de este sábado tras un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, Colombia.

En el accidente también murieron el piloto y el copiloto de la avioneta privada, así como tres acompañantes del artista. Entre las víctimas figuran su mánager y su fotógrafo, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió en la vereda Romita, una zona rural del municipio, pocos minutos después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Paipa.

Jiménez, originario del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, ofreció una presentación la noche del viernes en Málaga, Santander. Posteriormente se trasladó a Paipa para descansar y abordar una avioneta privada que lo llevaría al aeropuerto de Medellín. De ahí tenía previsto desplazarse a Marinilla, donde estaba programado un concierto para la noche de este sábado.

De acuerdo con declaraciones del alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, al diario colombiano El Tiempo, la emergencia fue atendida de inmediato por los cuerpos de rescate, priorizando la seguridad de la comunidad y la verificación de las condiciones del área. En las labores participaron ambulancias, bomberos y otros equipos de atención de emergencias.